KĽDR chce, aby jej USA vrátili loď

USA v uplynulom týždni informovali o zadržaní severokórejskej nákladnej lode Wise Honest, využívanej na vývoz uhlia z KĽDR, na ktorú sa vzťahujú americké a medzinárodné obchodné sankcie.

Soul 14. mája (TASR) - Zadržanie severokórejskej nákladnej lode Spojenými štátmi označil Pchjongjang za "krádež" a vyzval na okamžité vrátenie plavidla. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA zverejnila vyhlásenie nemenovaného hovorcu ministerstva zahraničných vecí, ktorý obvinil Spojené štáty, že zradili ducha dohody z júnového summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



"Spojené štáty by mali starostlivo zvážiť, aké dôsledky by ich krádež mohla mať na politickú situáciu a mali by bez váhania vrátiť naše plavidlo," píše sa vo vyhlásení.



Podľa amerických predstaviteľov ide o prvý prípad, keď Spojené štáty zadržali severokórejskú nákladnú loď porušujúcu medzinárodné sankcie uvalené na Pchjongjang.



Wise Honest je najväčšou severokórejskou nákladnou loďou určenou na vývoz uhlia a dovoz ťažkej techniky do KĽDR.



Kim Čong-un a Trump sa na prvom summite v Singapure dohodli na všeobecnom vyhlásení o denuklearizácii Kórejského polostrova a na posilnení bilaterálnych vzťahov. Ich druhý summit vo februári v Hanoji sa však skončil predčasne v dôsledku nezhôd vo veci zrušenia sankcií a odzbrojenia KĽDR.