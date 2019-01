Jadrový vyjednávač KĽDR navštívi Washington

Severokórejský politik by mal podľa Jonhapu v USA absolvovať stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom.

Washington 17. januára (TASR) - Popredný predstaviteľ Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Jong-čchol, ktorý má vo štvrtok pricestovať do Washingtonu, prinesie americkému prezidentovi nový list od severokórejského lídra Kim Čong-una. Informovala o tom v stredu agentúra Jonhap s odvolaním sa na správy reportéra stanice CNN.



Agentúra Jonhap vo štvrtok potvrdila, že hlavný jadrový vyjednávač s USA Kim Jong-čchol priletel do Pekingu, odkiaľ má pokračovať do Washingtonu.



Severokórejský politik by mal podľa Jonhapu v USA absolvovať stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom s cieľom dohodnúť detaily druhého summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so Kim Čong-unom.



Reportér americkej televíznej stanice CNN Will Ripley na Twitteri napísal, že Kim Jong-čchol nesie Trumpovi nový list od Kim Čong-una.