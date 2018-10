KĽDR: Mierová deklarácia by nemala byť tromfom pri denuklearizácii

Agentúra KCNA vydala komentár, v ktorom sa uvádza, že Pchjongjang prijal významné opatrenia na ukončenie nepriateľských vzťahov medzi oboma krajinami, ale USA sa to snažia potlačiť cez sankcie.

Tokio 2. októbra (TASR) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) varovala v utorok Washington, že deklarácia o ukončení kórejskej vojny by nemala byť tromfom pri rokovaniach o denuklearizácii. Kórejská vojna z rokov 1950-1953 sa skončila len prímerím a nie mierovou dohodou, pripomína agentúra AP.



Severokórejská tlačová agentúra KCNA vydala komentár, v ktorom sa uvádza, že Pchjongjang prijal významné opatrenia s cieľom ukončiť nepriateľské vzťahy medzi oboma krajinami, ale USA "sa to snažia potlačiť" prostredníctvom sankcií. Podľa AP ide o jasnú výzvu Washingtonu, aby zrušil sankcie, ak chce pomýšľať na ďalší pokrok v rokovaniach o zbavení Kórejského polostrova jadrových zbraní.



KCNA píše, že deklarácia nahrádzajúca 65-ročné prímerie "nie je iba darom od jedného muža druhému" a "nikdy nemôže byť tromfom pri vyjednávaní s cieľom, aby KĽDR pristúpila k denuklearizácii".



"Ak však USA nechcú koniec vojny, KĽDR nebude v to taktiež zvlášť dúfať," uvádza severokórejská štátna agentúra.



Severná Kórea vyzýva USA, aby sa aktívne zapojili do rozhovorov o ukončení kórejskej vojny. Spojené štáty však podľa agentúry Jonhap uviedli, že nebudú robiť takéto ústupky, pokým Pchjongjang neurobí podstatné kroky k zbaveniu sa jadrových zbraní.



Lídri Južnej a Severnej Kórey sa na summite v apríli dohodli na spolupráci s cieľom vyhlásiť koniec vojny ešte v tomto roku s tým, že sa budú snažiť o multilaterálne rozhovory za účasti USA a prípadne aj Číny.



Práve deklarácia o ukončení kórejskej vojny by mohla byť prvým krokom k dosiahnutiu mierovej dohody, USA sa však obávajú, že severokórejský líder Kim Čong-un by mohol v súvislosti s ňou tlačiť na stiahnutie amerických vojakov z Kórejského polostrova.