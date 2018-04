KĽDR navrhla jednodňový odklad rozhovorov o medzikórejskom summite

Kim Čong-un sa snaží o uvoľnenie napätia spôsobeného jadrovým programom KĽDR: zaviazal sa k denuklearizácii a vyjadril ochotu stretnúť sa tiež s americkými predstaviteľmi.

Soul 3. apríla (TASR) - Severná Kórea navrhla v utorok jednodňový odklad plánovaných tohtotýždňových rozhovorov na pracovnej úrovni, na ktorých má s Južnou Kóreou diskutovať o podrobnostiach medzikórejského summitu pripravovaného na koniec apríla. Informovala o tom juhokórejská vláda.



Severná Kórea (KĽDR) navrhla, aby obe Kórey viedli rozhovory, na ktorých budú debatovať o protokole, bezpečnosti a tlačových vyhláseniach, vo štvrtok 5. apríla namiesto stredy, a to na južnej strane pohraničnej dediny Panmundžom (tzv. Dedinka prímeria) v demilitarizovanej zóne Kórejského polostrova. Uviedlo to ministerstvo pre zjednotenie v Soule, ktoré v správe citovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



KĽDR (Kórejská ľudovodemokratická republika) navrhla rozhovory na pracovnej úrovni aj v sobotu, keď by zástupcovia oboch krajín diskutovali o zriadení medzikórejskej horúcej linky v úradoch juhokórejského prezidenta Mun Če-ina a severokórejského vodcu Kim Čong-una, dodalo ministerstvo.



Kim Čong-un sa snaží o uvoľnenie napätia spôsobeného jadrovým programom KĽDR: zaviazal sa k denuklearizácii a vyjadril ochotu stretnúť sa tiež s americkými predstaviteľmi.



Kim by sa mal stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom v máji na rozhovoroch o jadrovom odzbrojení, aj keď miesto a čas ešte neboli stanovené. Summit medzi Južnou a Severnou Kóreou sa očakáva 27. apríla.