KĽDR neprijala novinárov, ktorí mali pokryť uzavretie jadrového areálu

KĽDR ešte v máji oznámila, že komplex Pchunggje na severe svojho územia verejne rozoberie a ceremóniu povolí sledovať zahraničným novinárom z piatich krajín.

Soul 21. mája (TASR) - Severná Kórea neprijala zoznam juhokórejských novinárov a reportérov, ktorí by mali pokrývať uzavretie jadrového testovacieho areálu Pchunggje, naplánované na 23.-25. mája. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie juhokórejského ministerstva pre zjednotenie o tom informovala agentúra Jonhap.



Ministerstvo tento zoznam Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) zaslalo prostredníctvom komunikačného kanálu v demilitarizovanej zóne medzi oboma krajinami v pohraničnej dedine Pchanmundžom. KĽDR naň podľa hovorcu juhokórejského ministerstva doposiaľ nereagovala.



Severná Kórea 12. mája oznámila, že komplex Pchunggje na severe svojho územia verejne rozoberie, pričom ceremóniu povolí sledovať zahraničným novinárom z dovedna piatich krajín - Británie, Číny, Južnej Kórey, Ruska a USA. KĽDR na likvidáciu tohto areálu následne pozvala štyroch juhokórejských reportérov.



Severná Kórea sa však krátko nato - podľa svojho vyjadrenia v dôsledku prebiehajúceho spoločného vojenského cvičenia juhokórejských a amerických vzdušných síl - rozhodla zrušiť plánované rozhovory so Soulom a spustila na svojich južných susedov vlnu kritiky.



Južná Kórea následne vyjadrila ľútosť nad jednostranným rozhodnutím Severnej Kórey zrušiť plánované medzikórejské rozhovory a vyzvala Pchjongjang, aby sa čo najskôr vrátil k dialógu.



Čínski vedci už skôr dospeli k záveru, že komplex Pchunggje sa čiastočne zrútil a je nepoužiteľný. Po poslednej vykonanej jadrovej skúške zasiahla vlani v septembri túto lokalitu séria dotrasov, ktorá podľa presvedčenia seizmológov spôsobila zrútenie časti hory Mantapsan, pod ktorou sa komplex nachádza.



Rozobratie jadrovej strelnice Pchunggje kritici vnímajú len ako symbolický krok zo strany Pchjongjangu. Odborníci však likvidáciu považujú za zmysluplný krok smerom k denuklearizácii Kórejského polostrova, o ktorej by sa malo diskutovať i na prelomovom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una 12. júna v Singapure.