KĽDR považuje nové sankcie OSN za vojnový akt a hospodársku blokádu

Pchjongjang 24. decembra (TASR) - Schválenie ďalších sankcií voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) za jej pokračujúci jadrový program a raketové skúšky Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov (BR OSN) považujú v Pchjongjangu za "vojnový akt", informovala spravodajská stanica BBC.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo v nedeľu prostredníctvom tamojšej oficiálnej tlačovej agentúry KCNA názor, že nové sankcie možno vnímať ako úplnú hospodársku blokádu krajiny.



Za prijatím rezolúcie vidí KĽDR podľa hovorcu rezortu diplomacie Spojené štáty a ich stúpencov. USA sú vo vyhlásení ministerstva obviňované z "nepriateľskej politiky" a "jadrového vydierania".



Bezpečnostná rada OSN v piatok jednomyseľne schválila ďalšie sankcie voči KĽDR.



Na základe nich budú od 1. januára 2018 ešte viac obmedzené dodávky rafinovaných ropných produktov ako sú benzín, nafta a ťažký olej do tejto komunistickej krajiny. BR OSN pritom ešte v septembri stanovila limit dovozu takýchto produktov do KĽDR na dva milióny barelov ročne, najnovším uznesením ho teraz ešte viac znížila - na 500.000 barelov.



Rezolúcia tiež požaduje, aby členské krajiny OSN do 12 mesiacov vykázali zo svojho územia severokórejských pracovníkov. Predpokladá sa totiž, že príjem, ktorý posielajú domov, využíva Pchjongjang na financovanie vývoja zbraní.



Členské krajiny OSN budú na základe uznesenia môcť vo svojich výsostných vodách či prístavoch zadržať a preverovať plavidlá podozrivé z prepravy zakázaného tovaru do a z KĽDR. Uznesenie zároveň zakazuje i export viacerých severokórejských tovarov vrátane potravín, poľnohospodárskych výrobkov, strojov, elektrických zariadení, hornín, dreva a lodí.



Do KĽDR sa nebudú môcť predávať priemyselné stroje, dopravné prostriedky, železo, oceľ a iné kovy.



Pchjongjang uskutočnil za posledný rok početné skúšky balistických striel a aj dva jadrové testy, čím porušil rezolúcie OSN. Po šiestom jadrovom teste Bezpečnostná rada OSN rozšírila v septembri už platné sankcie voči KĽDR. K ich ďalšiemu rozšíreniu pristúpila tento týždeň.