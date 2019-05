KĽDR označila Bidena za blázna po tom, ako zaradil Kima medzi tyranov

Joe Biden bol viceprezidentom Spojených štátov v rokoch 2009 - 2017, keď bol šéfom Bieleho domu demokrat Barack Obama.

Soul 22. mája (TASR) - Severná Kórea odpovedala v stredu rozhnevane na kritiku, ktorú adresoval tamojšiemu vodcovi Kim Čong-unovi bývalý americký viceprezident a uchádzač o prezidentskú kandidatúru Joe Biden. Ten zaradil Kima medzi "diktátorov a tyranov", za čo si z Pchjongjangu vyslúžil označenie za "blázna s nízkym IQ", informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Biden hovoril o severokórejskom vodcovi počas víkendového vystúpenia v rámci politickej kampane, pričom vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty by nemali byť ústretové k "diktátorom a tyranom", akými sú podľa neho Kim alebo ruský prezident Vladimir Putin. Kritizoval tak politiku súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa.



"Tento prezidentský kandidát z Demokratickej strany vytiahol v rámci aktuálnej volebnej kampane rétoriku, ktorá uráža najvyššie vedenie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR)," citoval Jonhap z komentára severokórejskej oficiálnej tlačovej agentúry KCNA. "Čo zo seba vydal, je len klamný záver imbecila zbaveného základnej kvality ako ľudskej bytosti, nieto ešte ako politika," dodáva sa v článku.



Biden bol viceprezidentom Spojených štátov v rokoch 2009 - 2017, keď bol šéfom Bieleho domu demokrat Barack Obama. V súčasnosti je jedným z významných záujemcov o prezidentskú kandidatúru za Demokratickú stranu v budúcoročných voľbách, v ktorých sa má Trump uchádzať o znovuzvolenie.



Agentúra KCNA priniesla aj ďalšie tvrdenia, ktoré majú poškodiť Bidenovu povesť: "Vo svete je dobre známe, že počas štúdia na univerzite dostal známku F za to, že svoju prácu odpísal z článku iného autora, a nemal inú možnosť, ako upustiť od prezidentskej kandidatúry v roku 1988, pretože odpísal reč od istého britského politika, čo pobúrilo verejnosť."



Biden sa podľa Severokórejčanov stal "terčom posmechu" aj v roku 2011, keď zaspal počas prejavu prezidenta Obamu. V súčasnosti sa dokonca i americké médiá vysmievajú jeho prostorekosti, hoci on sám sa chváli, že je najpopulárnejším prezidentským kandidátom, uviedla KCNA a dodala, že Severná Kórea "nikdy neodpustí niekomu, kto si dovoľuje provokovať jej najvyššie vedenie".