KĽDR kritizuje podporovateľov Guaidóa

Venezuelský prezident Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie.

Soul/Pchjongjang 3. februára (TASR) - Severná Kórea v nedeľu kritizovala niektoré krajiny podporujúce lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa - rivala prezidenta Nicolása Madura - za "zasahovanie do vnútorných záležitostí". Uviedla to juhokórejská agentúra Jonhap.



Hovorca severokórejského ministerstva zahraničných vecí vydal oficiálne vyhlásenie k situácii vo Venezuele, ktorá rozdeľuje medzinárodné spoločenstvo. Niektoré krajiny, vrátane USA a členských štátov EÚ, podporujú Guaidóa, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta, iné stoja za prezidentom Madurom.



"Akýkoľvek pokus o zosadenie prezidenta zvoleného v súlade s ústavou zvrchovanej krajiny je jasným zásahom do jej vnútorných záležitostí a násilným porušením medzinárodného práva," citovala severokórejská tlačová agentúra KCNA nemenovaného hovorcu.



"Náš pevný postoj je, že záležitosti vo Venezuele musia byť vyriešené mierovou cestou, na základe nezávislého rozhodnutia venezuelskej vlády a obyvateľov," uvádzalo sa vo vyhlásení z Pchjongjangu.



Venezuelský prezident Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády na ďalšie šesťročné obdobie. Opozícia sa podľa agentúry Jonhap socialistického prezidenta snaží zosadiť, k čomu ju ženie aj rastúce politické napätie, hyperinflácia, výpadky elektrickej energie a nedostatok potravín či liekov.