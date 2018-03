Denník: Severokórejský minister zahraničných vecí navštívi Švédsko

Švédske ministerstvo zahraničných vecí odmietlo túto informáciu komentovať, dodala v správe tlačová agentúra Reuters.

Štokholm 9. marca (TASR) - Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho v blízkej budúcnosti navštívi Švédsko. V piatok o tom informoval švédsky denník Dagens Nyheter s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Záujmy Spojených štátov zastupuje v severokórejskom Pchjongjangu práve švédske veľvyslanectvo, keďže USA a Severná Kórea neudržiavajú diplomatické vzťahy.



Americký prezident Donald Trump prijal vo štvrtok ponuku na stretnutie od severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktoré sa má uskutočniť do konca mája tohto roku, čo podľa agentúry AP predstavuje pozoruhodný obrat vo vzťahoch medzi oboma krajinami.



Vo Washingtone to oznámil vo štvrtok šéf juhokórejského Národného bezpečnostného úradu Čong Ui-jong. Ten viedol juhokórejskú delegáciu, ktorá sa v utorok vrátila z dvojdňovej návštevy Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).



Kim Čong-un podľa juhokórejského predstaviteľa vyhlásil, že upustí od akýchkoľvek ďalších jadrových a raketových skúšok. "Povedal som prezidentovi Trumpovi, že severokórejský líder Kim Čong-un sa na našom stretnutí vyslovil, že je odhodlaný k denuklearizácii," konštatoval Čong Ui-jong v Bielom dome. Trump tieto informácie podľa neho ocenil s tým, že sa s Kim Čong-unom stretne do mája s cieľom "dosiahnuť trvalú denuklearizáciu".



Napätie medzi Severnou Kóreou a medzinárodným spoločenstvom vrcholilo minulý rok, keď Pchjongjang porušil rezolúcie Organizácie Spojených národov vykonaním série testov balistických rakiet a jadrovou skúškou v septembri.