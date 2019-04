KĽDR vyzvala Južnú Kóreu, aby ignorovala tlak USA

USA vyvíjajú výrazný tlak na Južnú Kóreu, aby vzťahy medzi Kóreami nepredstihli vzťahy Washingtonu s KĽDR, informoval úrad v Pchjongjangu, ktorý má na starosti záležitosti so Soulom.

Soul 27. apríla (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) v sobotu vyzvala Južnú Kóreu, aby ignorovala tlak zo strany USA a posunula sa dopredu v oblasti spolupráce medzi oboma Kóreami. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Juhokórejský prezident Mun Če-in v sobotu vyjadril optimizmus, že Severná a Južná Kórea dosiahnu "neodvolateľný mier" a vzájomnú prosperitu na základe dohody, ktorú pred rokom uzavrel so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.



Lídri týchto dvoch krajín sa koncom apríla minulého roka na summite v pohraničnej dedine Pchanmundžom dohodli na zastavení všetkých "nepriateľských akcií" medzi oboma stranami v snahe oficiálne ukončiť kórejskú vojnu z rokov 1950-1953 a predložiť mierovú zmluvu.



Jednotlivé body dohody sa podľa slov Mun Če-ina napĺňajú jeden po druhom. Prezident poukázal na to, že obe krajiny odstránili z demilitarizovanej zóny (DMZ) hliadkovacie stanovištia a pokračujú aj v odstraňovaní ďalších pozostatkov vojny.



Vyjadrenia Mun Če-ina podľa Jonhapu prišli v čase narastajúceho napätia zo stagnujúcich rozhovorov o denuklearizácii a z pomalého pokroku v oblasti hospodárskej spolupráce medzi oboma Kóreami.



Kritici liberálneho prezidenta v súvislosti s jeho prístupom k Pchjongjangu spochybňujú záväzok KĽDR k denuklearizácii najmä po tom, ako sa februárový summit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Kim Čong-unom skončil bez uzavretia dohody.