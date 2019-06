KĽDR vyzvala Južnú Kóreu, aby sa prestala miešať do jej rokovaní s USA

Severokórejské ministerstvo označilo za lživé nedávne vyjadrenia juhokórejských predstaviteľov, tvrdiacich, že medzikórejské rokovania momentálne prebiehajú prostredníctvom viacerých kanálov.

Soul 27. júna (TASR) - Severná Kórea vyzvala vo štvrtok Južnú Kóreu, aby sa prestala miešať do jej rokovaní s USA, respektíve, aby sa prestala snažiť zohrávať v nich úlohu sprostredkovateľa. S odvolaním sa na vyhlásenie severokórejského ministerstva zahraničných vecí o tom informovali agentúry AP a AFP.



Severokórejský rezort diplomacie tiež zopakoval svoju požiadavku, v súlade s ktorou musia USA do konca decembra vypracovať obojstranne prijateľné návrhy zamerané na záchranu jadrových rokovaní s KĽDR. Vyhlásenie ministerstva bolo podľa agentúry AP zjavným vyjadrením nevôle Pchjongjangu so Soulom i Washingtonom v súvislosti s pozastavenými rokovaniami. Rezort v ňom tiež uviedol, že KĽDR pri jednaní z USA "nikdy nepôjde cez" Južnú Kóreu.



Severokórejské ministerstvo označilo za lživé nedávne vyjadrenia juhokórejských predstaviteľov, vrátane tamojšieho prezidenta Mun Če-ina, tvrdiacich, že medzikórejské rokovania momentálne prebiehajú prostredníctvom viacerých kanálov. Mun Če-in okrem zmieneného v stredu povedal, že severokórejskí a americkí predstavitelia vedú "zákulisné rokovania" o príprave tretieho summitu vodcu KĽDR Kim Čong-una s prezidentom USA Donaldom Trumpom.



KĽDR takéto vyjadrenia skritizovala len dva dni pred tým, než americký prezident Donald Trump navštívi Južnú Kóreu, kam pricestuje zo summitu G20 v japonskej Osake.



Rozhovory Washingtonu s Pchjongjangom o denuklearizácii sú pozastavené od februárového summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa vo vietnamskom Hanoji skončil predčasne a bez vzájomnej dohody, keď sa obaja lídri rozišli v otázke ukončenia severokórejského jadrového programu.



Práve Trumpova nadchádzajúca návšteva Južnej Kórey podnietila špekulácie o jeho ďalšom možnom stretnutí s Kimom, či aj trilaterálnom summite s ním i Munom. Samotný americký prezident však poprel, že by sa so severokórejským vodcom počas tejto cesty stretol, pripomenula AFP.