KĽDR zavŕšila svoj jadrový program, vyhlásil Kim Čong-un v prejave

Soul 1. januára (TASR) - Spojené štáty by si mali byť vedomé toho, že jadrové zbrane KĽDR sú už realitou, a nie iba hrozbou. Vo svojom novoročnom prejave to v pondelok vyhlásil severokórejský vodca Kim Čong-un.



Vodca ďalej povedal, že jeho krajina v roku 2017 dosiahla historický cieľ "zavŕšenia" vývoja svojho jadrového programu a dodal, že má na svojom pracovnom stole "atómové tlačidlo", informovali agentúry AP, DPA a Reuters.



Podľa jeho vyjadrenia prejde Severokórejská republika k masovej výrobe jadrových hlavíc a striel. Pchjongjang zintenzívnil vývoj balistických striel a jadrových zbraní napriek rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN.



Kim Čong-un v príhovore odvysielanom štátnou televíziou tiež zdôraznil, že USA za takýchto okolností nebudú môcť viesť vojnu proti KĽDR, ktorá teraz disponuje jadrovými zbraňami schopnými zasiahnuť celé územie Spojených štátov.



Vodca zároveň uviedol, že je nutné znížiť vojenské napätie na Kórejskom polostrove a zlepšiť vzťahy medzi Severnou a Južnou Kóreou, pričom cesta k vzájomnému dialógu je voľná. Využiť na to chce zimné olympijské hry v Pjongčangu.



Zvažuje totiž vyslanie severokórejskej delegácie do dejiska tohto februárového športového podujatia ohľadom možnej účasti KĽDR. "Účasť KĽDR na zimných olympijských hrách bude dobrou príležitosťou na deklaráciu jednoty ľudu. Prajeme si, aby boli hry úspechom. Činitelia oboch Kóreí sa môžu ihneď stretnúť a rokovať o tejto možnosti," uviedol.



Išlo o prvé oficiálne vyhlásenie Severnej Kórey ohľadom jej ochoty zúčastniť sa na hrách, ktoré sa budú konať 9.-25. februára. Juhokórejský prezident Mun Če-in predtým vyhlásil, že účasť severokórejských športovcov v Pjongčangu zaistí bezpečný priebeh týchto zimných olympijských hier.