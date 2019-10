Klimatický aktivista vyliezol na Big Ben prezlečený za B. Johnsona

Londýn 19. októbra (TASR) - Aktivista za boj proti klimatickým zmenám, oblečený ako britský premiér Boris Johnson a s typickou blonďavou parochňou na hlave, vyliezol v piatok na svetoznámu hodinovú vežu Big Ben na konci budovy britského parlamentu v Londýne. Protestujúceho nakoniec polícia po vyše troch hodinách zadržala, informovala tlačová agentúra AP a televízia Sky News.Muž v blond parochni, saku od obleku a s kravatou vyliezol okolo 15.30 h miestneho času na vežu, ktorú kvôli opravám pokrýva lešenie. Rozvinul tam pútače s nápismi "Bez hrdosti na mŕtvu planétu" a "Zhromaždenie občanov".Tlačová agentúra Press Association (PA) identifikovala protestujúceho ako 43-ročného arboristu (odborníka na starostlivosť o stromy) Bena Atkinsona.Tento člen hnutia Extinction Rebellion na Facebooku zverejnil odkaz, v ktorom vyzval Johnsona, aby zvolal "zhromaždenie občanov". Muž bol pripravený zostať na veži dovtedy, kým mu nesplnia požiadavku: rozprávať sa s Johnsonom.Hnutie Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) organizuje v Londýne už dva týždne rôzne demonštrácie, kde vyzýva na ráznejšie kroky vládnych politikov proti zmene klímy.Na jednej takej akcii protestujúci zastavili vlak v metre a dostali sa do potýčky s nahnevanými cestujúcimi. Hnutie sa v piatok ospravedlnilo za narušenie dopravy so slovami: "Nerobíme to zo zlomyseľnosti; robíme to preto, že sme vystrašení a záleží nám na tom."