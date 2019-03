Klimatický protest na hodinu zastavili žlté vesty, 70 ľudí zatkli

Mnoho protestujúcich žltých viest hádzalo predmety a poškodzovalo výklady obchodov na dôležitej triede Rue de la Loi, ktorá vedie cez centrum metropoly.

Brusel 31. marca (TASR) - Približne 15.000 ľudí pochodovalo v nedeľu v Belgicku a žiadalo činy na zastavenie klimatickej zmeny, ale demonštráciu v hlavnom meste Brusel prekazili protestujúci z hnutia takzvaných žltých viest, ktorí sa zišli v tom istom čase. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Sprievod okolo 8000 protestujúcich proti zmene klímy v Bruseli sa musel asi na hodinu zastaviť, pretože mnoho protestujúcich "žltých viest" hádzalo predmety a poškodzovalo výklady obchodov na dôležitej triede Rue de la Loi, ktorá vedie cez centrum metropoly. Polícia zatkla približne 70 ľudí, napísala belgická tlačová agentúra Belga.



Ďalší klimatický protest s odhadovaným počtom 7000 účastníkov vo východobelgickom meste Liege prebehol pokojne, uviedla polícia.



Klimatickí aktivisti podnikli v Belgicku za posledných niekoľko mesiacov sériu protestov. Aj tamojší študenti pravidelne každý štvrtok protestujú, podobne ako protestujúci proti klimatickej zmene v ďalších mestách po celom svete v rámci hnutia "Piatky za budúcnosť" (Fridays for the Future).



Hnutie žltých viest vzniklo v roku 2018 pôvodne vo Francúzsku, ale rozšírilo sa aj do Belgicka a Holandska. Toto hnutie protestuje proti sociálnej nerovnosti a často sa dostáva do zrážok s políciou.