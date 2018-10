Maďarský konzul z Berehova musí ukončiť svoje pôsobenie na Ukrajine

Na tlačovej konferencii v Kyjeve o tom v stredu podľa tlačových agentúr UNIAN a MTI hovoril šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin.

Kyjev 3. októbra (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí bude vo štvrtok diplomatickou nótou informovať maďarskú stranu, že maďarský konzul v Berehove v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti musí opustiť krajinu. Na tlačovej konferencii v Kyjeve o tom v stredu podľa tlačových agentúr UNIAN a MTI hovoril šéf ukrajinskej diplomacie Pavlo Klimkin.



Podľa jeho slov v civilizovaných krajinách, medzi ktoré patrí i Ukrajina, diplomatov násilne nedeportujú z krajiny. "Sme civilizovaní ľudia, slušní, avšak súčasne tvrdí a dôslední," vyhlásil Klimkin a dodal, že maďarský diplomat opustí Ukrajinu, prirodzene dobrovoľne.



Šéf ukrajinskej diplomacie pripomenul, že maďarskému rezortnému kolegovi Péterovi Szijjártóovi navrhol konzulovo stiahnutie do vlasti. Ak sa tak nestane, "a ako vnímam maďarské stanovisko, nestane sa, odovzdáme maďarskej strane vo štvrtok nótu, že konzul musí ukončiť svoje pôsobenie na území Ukrajiny, ktoré tak bude musieť opustiť", dodal Klimkin.



Ukrajinsko-maďarská diplomatická roztržka súvisí so zverejnením videozáznamu tlačovej agentúry Ukrinform pred dvoma týždňami, ktorý vznikol s pomocou utajenej kamery a ktorý zachytil ukrajinských občanov preberajúcich maďarské cestovné pasy a prisahajúcich na konzuláte v Berehove.



Klimkin reagoval vtedy na poznatky z videa slovami, že zamestnanci maďarského konzulátu v Berehove porušili platné zákony Ukrajiny, ako aj viedenský dokument o konzulárnej činnosti. Navyše pranieroval aj slová zamestnancov, nabádajúce krajanov, aby pred ukrajinskými orgánmi zatajili maďarské cestovné pasy.



Šéfovia diplomacií oboch krajín sa v uplynulom týždni stretli na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v New Yorku a po ich rokovaní Klimkin oznámil, že Ukrajina v krátkom čase vyhostí maďarského konzula z Berehova, ak ho dovtedy Budapešť nestiahne do vlasti.