Kľúčová schôdzka Zemana, Babiša a Hamáčka bude vo štvrtok na poludnie

Praha 3. júla (TASR) - Vo štvrtok na pravé poludnie sa uskutoční veľmi očakávaná schôdzka najvyšších českých štátnych činiteľov, ktorá môže rozhodnúť o ďalšom smerovaní krajiny. Prezident Miloš Zeman prijme v Lánoch premiéra Andreja Babiša a predsedu ČSSD Jana Hamáčka, ktorý trvá na výmene ministra kultúry. Ak sa tak nestane, hrozí odchodom z vlády, čo môže vyústiť do predčasných volieb, informovala v stredu internetová spravodajská stránka iDNES.cz.



Pôvodne bola schôdzka v Lánoch naplánovaná na utorok, avšak musela byť odložená pre predĺženie summitu EÚ v Bruseli, na ktorom sa Babiš zúčastňuje. ČSSD chcela mať pôvodne už do 30. júna jasno v tom, či súčasný minister kultúry Antonín Staněk skončí alebo či strana odíde z vlády.



Zeman zatiaľ nevyhovel Babišovmu návrhu, aby Staněka odvolal, aj keď mu to ukladá ústava Českej republiky. Argumentuje tým, že ústava neurčuje žiadnu lehotu, do ktorej by musel prezident návrhu premiéra vyhovieť. "Ak by sociálna demokracia nemohla rozhodovať o tom, kto bude jej ministrami, nemá zmysel byť vo vláde," vyhlásil Hamáček.



Staněk už v polovici mája podal demisiu a nepripúšťa si, že práve pre spor o neho môže skončiť koalícia strán ANO a ČSSD. "Je naivné sa domnievať, že som to ja, kto stojí za súčasnou vládnou krízou. Je iluzórne si myslieť, že mám akúkoľvek možnosť toto dianie ovplyvniť. Nemám. Preto sa na celú situáciu už pozerám z istého odstupu, snažím sa pokračovať v práci a nerobiť prudké pohyby," uviedol Staněk na svojom twitterovom účte.



"Ja vyjednávam, každý obchodník rokuje," povedal Babiš v nedeľných Otázkach Václava Moravca v Českej televízii k tomu, ako chce Zemana presvedčiť. Ak by ČSSD z vlády odišla, tak by sa podľa vlastných slov pokúsil dohodnúť so stranami v Snemovni na jej rozpustení a na nových voľbách.



Predčasné voľby sa podľa ústavy musia uskutočniť do 60 dní od rozpustenia Snemovne, takže ak by to poslanci stihli už na júlovej schôdzi, Česi by išli znovu voliť v septembri. Možnosť predčasných volieb ako krajný variant pripustil i prezident. "Ak by Andrej Babiš stratil nervy - a len vtedy, keď by ich stratil -, tak v tom prípade sú predčasné voľby riešením," uviedol v rozhovore pre Mladú frontu DNES Zeman.