Knihy J. D. Salingera po prvý raz vyjdú v elektronickom formáte

New York 14. augusta (TASR) - Diela amerického prozaika J. D. Salingera budú po prvý raz vydané vo formáte elektronickej knihy, takmer desať rokov po spisovateľovej smrti v roku 2010. Jeho knihy zostávali dlho mimo tejto vymoženosti, pretože Salinger nenávidel počítače, internet a príslušné technológie, uviedol pre denník The New York Times jeho syn Matt.



Ten podľa vlastných slov roky odolával žiadostiam o vydanie e-kníh svojho otca, ale teraz chce, aby sa jeho diela stali prístupnejšími. Jeho názor sa zmenil po tom, ako ho skontaktovala istá Salingerova zdravotne postihnutá fanúšička, ktorá mala problémy s čítaním tlačeného textu.



Ako e-knihy vyjdú štyri z piatich Salingerových publikovaných diel - Kto chytá v žite (1951), Deväť poviedok (1953), Franny a Zooey (1961) a Do výšok zdvíhajte krov, tesári a Seymour: úvod (1963), informovala stanica BBC. To, či tieto diela vyjdú aj vo formáte audioknihy, nebolo bezprostredne známe.



Matt Salinger dodal, že rozhodnutie vydať e-knihy bolo paradoxne inšpirované jeho otcom, ktorý si prial, aby sa jeho knihy dostali k toľkým rozličným čitateľom, ako je to len možné. "Môj otec vždy robil všetko pre to, aby boli jeho knihy dostupné čo najväčšiemu okruhu čitateľov, najmä študentom," povedal Matt Salinger.



Hoci J. D. Salinger, ktorý zomrel ako 91-ročný, vydal relatívne malý počet diel, jeho syn tvrdí, že zanechal po sebe obrovské množstvo dosiaľ nepublikovaného materiálu. Ten má byť postupne uverejňovaný v priebehu nasledujúcich desiatich rokov.