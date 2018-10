Koalícia na čele so Saudskou Arábiou chystá útok na prístav Hudajda

Posily v tankoch a obrnených vozidlách, ktoré poskytli Spojené arabské emiráty (SAE), podľa nich dorazili v stredu k Hudajde pred ďalším útokom na toto prístavné mesto.

Saná 24. októbra (TASR) - Vojenská koalícia pod velením Saudskej Arábie vyslala posily k mestu Hudajda na západnom pobreží Jemenu, ktoré zostáva v rukách jemenských povstalcov. Tlačová agentúra AP to uviedla v stredu s odvolaním sa na vyjadrenia nemenovaných jemenských predstaviteľov.



Posily v tankoch a obrnených vozidlách, ktoré poskytli Spojené arabské emiráty (SAE), podľa nich dorazili v stredu k Hudajde pred ďalším útokom na toto prístavné mesto. Saudská Arábia i SAE sú dôležitými členmi koalície bojujúcej od roku 2015 proti jemenským šiitským povstalcom známym ako húsíovia.



Ozbrojené sily SAE s podporou Spojených štátov obnovili začiatkom októbra rozsiahlu ofenzívu s cieľom dobyť Hudajdu.



Zdravotnícki predstavitelia v stredu uviedli, že v uplynulých 48 hodinách zahynulo najmenej 65 bojovníkov a ďalšie stovky utrpeli zranenia, a to v okolí Hudajdy, ako aj v iných častiach Jemenu zmietaného občianskou vojnou.



Hudajda na pobreží Červeného mora je dôležitým prístavom, kadiaľ prúdi do Jemenu humanitárna pomoc. Pod kontrolou húsíov je od roku 2014, keď títo šiitskí vzbúrenci obsadili aj hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu. Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.