Koalícia sa dohodla s Pirátmi na zákone o celoštátnom referende

Praha 22. marca (TASR) - Strany českej vládnucej koalície ANO a ČSSD sa dohodli s opozičnými Pirátmi na návrhu ústavného zákona o celoštátnom referende. Ich snahu sa však chystá zastaviť Senát, kde má väčšinu pravicová opozícia, informoval v piatok server Novinky.cz.



Podľa návrhu, na ktorom sa dohodla trojica strán, by bolo možné vypísať celoštátne referendum po predložení podpisov 450.000 občanov starších ako 18 rokov alebo po súhlase oboch komôr parlamentu.



Plebiscit by bol platný v prípade, ak sa pre danú vec vysloví aspoň štvrtina oprávnených voličov, teda zhruba dva milióny ľudí. V takomto prípade by bol výsledok hlasovania pre vládu záväzný.



Predkladatelia odmietli možnosť, že by sa mohlo v referende rozhodovať o zmenách ústavy, medzinárodných zmluvách alebo o vystúpení z EÚ či NATO.



Strany ANO, ČSSD a Piráti majú v Poslaneckej snemovni 115 kresiel a na schválenie predmetnej novely ústavy potrebujú 120 hlasov. Návrh by mohli podporiť ešte komunisti alebo okamurovci, ktorí však majú voči nemu výhrady.



KSČM sa nepozdáva najmä skutočnosť, že z referenda by boli vyňaté medzinárodné zmluvy. SPD okrem toho namieta voči podľa nej príliš vysokému počtu podpisov potrebných na vypísanie referenda a podielu voličov potrebných pre jeho platnosť.



Podľa servera Novinky.cz návrh zrejme stroskotá najneskôr v Senáte, hornej komore parlamentu. Tam majú väčšinu pravicové opozičné strany ODS, KDU-ČSL a STAN, ktoré uzákonenie záväzného celoštátneho referenda podporiť nemienia.