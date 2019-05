Koalícia vedená USA zabila pri náletoch na IS vyše 1300 civilistov

A hoci sa koalícia priznala k zodpovednosti za prípady, keď ich už vyšetrili ľudskoprávne organizácie, vôbec neuvádza dôvody zabitia týchto civilistov.

Bejrút 31. mája (TASR) - Koalícia vedená Spojenými štátmi v piatok oznámila, že pri náletoch počas boja proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Iraku a Sýrii neúmyselne zabila od roku 2014 vyše 1300 civilistov.



Údaj je oveľa nižší než počty usmrtených, ktoré uvádzajú skupiny monitorujúce konflikty v oboch krajinách, upozornila tlačová agentúra AFP.



"Koalícia od augusta 2014 do konca apríla 2019 podnikla 34.502 náletov," uviedla vo vyhlásení.



"Odhaduje, že počas tohto obdobia koaličné nálety neúmyselne zabili najmenej 1302 civilistov," dodávalo sa vo vyhlásení.



Koalícia informovala, že ešte stále preveruje 111 ďalších tvrdení o zabitých civilistoch a je tiež pripravená prijímať aj preverovať nové tvrdenia či aktuálne dôkazy.



Uvedená koalícia opakovane vyhlasovala, že robí všetko, čo je v jej silách, aby sa vyhla obetiam na životoch civilistov.



Mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI) privítala najnovšie priznanie k zodpovednosti, ale dodala, že skutočný počet zabitých civilistov je pravdepodobne oveľa vyšší.



"Koalícia stále dôrazne popiera obrovský počet obetí na životoch civilistov, spôsobených jej operáciami v Iraku a Sýrii," uviedla Donatella Roverová z londýnskeho sídla AI.



A hoci sa koalícia priznala k zodpovednosti za prípady, keď ich už vyšetrili ľudskoprávne organizácie, "vôbec neuvádza dôvody zabitia týchto civilistov".



"Bez jasného vysvetlenia, kde sa v každom tom prípade stala chyba, sa nikdy nebude možné z toho poučiť," dodala Roverová.



V správe, ktorú zverejnili minulý mesiac AI a organizácia Airwars monitorujúca letecké útoky, sa píše, že koaličné nálety usmrtili 1600 civilistov len počas štvormesačnej ofenzívy zameranej na vyhnanie členov IS zo sýrskeho mesta Rakka.



Mimovládna Airwars, ktorá monitoruje civilné obete náletov po celom svete, odhaduje, že pri koaličných leteckých útokoch bolo zabitých vyše 7900 civilistov - čo je výrazne vyšší údaj o celkovom počte, než priznala koalícia.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii tvrdí, že koaličné nálety vzali život 3800 civilistom len v samotnej Sýrii.