Kolínsky dóm evakuovali kvôli podozrivému mužovi

Muža zadržali a odviedli na výsluch.

Kolín nad Rýnom 22. júna (TASR) - Katedrálu v Kolíne nad Rýnom na západe Nemecka evakuovali v piatok vzhľadom na aktivitu podozrivého muža, ktorého neskôr vzali do väzby. Podľa agentúry DPA o tom informovala nemecká polícia.



Políciu v piatok v ranných hodinách zalarmovala pracovníci bezpečnostnej služby s tým, že neznámy muž prišiel so svojou dodávkou na námestie a zaparkoval ju priamo pred kolínskym dómom. Následne niekoľkokrát do katedrály vošiel a vzápätí z nej vyšiel.



Polícia dóm evakuovala a prehľadala pomocou pátracích psov, rovnako ako dodávku podozrivého muža, ktorá však bola prázdna. Muža zadržali a odviedli na výsluch. Vyšetrovanie incidentu stále prebieha a nie je jasné, či podozrivý muž do katedrály niečo priniesol, píše DPA.