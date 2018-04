Bývalého vyjednávača kolumbijského FARC zatkli za pašovanie drog

Santrich, ktorému teraz hrozí vydanie do Spojených štátov, pre americký čierny trh plánoval zásielku desiatich ton kokaínu v hodnote 320 miliónov dolárov.

Bogota 10. apríla (TASR) - Jedného z popredných lídrov bývalej kolumbijskej povstaleckej skupiny FARC Jesúsa Santricha zadržali na žiadosť USA v hlavnom meste Bogota. Muža totiž newyorský súd obvinil z pašovania drog.



Informovala o tom v noci na utorok spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na vládne zdroje.



Santrich, ktorému teraz hrozí vydanie do Spojených štátov, pre americký čierny trh plánoval zásielku desiatich ton kokaínu v hodnote 320 miliónov dolárov. Santrich mal v júli zasadnúť do kolumbijského kongresu ako poslanec.



Podľa kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santosa k tomuto údajnému zločinu došlo až po tom, ako bola v roku 2016 podpísaná mierová dohoda medzi vládou a FARC. Na základe tejto dohody totiž predchádzajúce porušenia zákona v súvislosti s drogami nie sú trestateľné zákonom. Poprední predstavitelia FARC to označili za "zradu princípov" mierovej dohody.



Povstalci z hnutia FARC (Revolučných ozbrojených síl Kolumbie) sa vlani po odzbrojení transformovali na politickú stranu. Hoci si ponechali akronym FARC, formálne sa premenovali na Alternatívne revolučné spoločné sily. Súčasťou dohody bolo udelenie desiatich poslaneckých kresiel do roku 2026 bez ohľadu na to, koľko hlasov strana získa vo voľbách.