Deti utekajúce z Venezuely sú hladné, choré a často opustené

Bogota 13. júla (TASR) - Venezuelčania utekajú zo svojej krajiny pred kolabujúcou ekonomikou a autokratickou vládou do Kolumbie. Venezuelské deti pritom spia na ulici, trpia hladom a neliečenými infekciami a často sú navádzané na prostitúciu, všíma si agentúra AP.



Rodičia sa v mnohých prípadoch dokonca pokúšajú deti opustiť z dôvodu, že nie sú schopní sa o ne postarať. Kolumbijská polícia len v meste Cúcuta pravidelne odovzdáva príslušným úradom v krajine jedno alebo dve venezuelské deti denne, ktoré sú potom umiestnené do detských domovov. Podľa údajov kolumbijskej vlády poskytla krajina starostlivosť už viac než 500 venezuelským deťom v núdzi.



Niektoré venezuelské rodiny sa zúfalo pokúšajú opustiť severokolumbijskú Cúcutu a odísť do rozvinutejších miest v Kolumbii či Latinskej Amerike, nemajú však finančné prostriedky kúpiť si lístok na autobus. Do želanej destinácie tak idú pešo - spolu s deťmi, píše AP.



Na základe najnovšieho sčítania sa tiež zistilo, že zhruba štvrtinu z odhadovaného počtu 442.500 venezuelských migrantov, ktorí v Kolumbii žijú ilegálne, tvoria maloletí.