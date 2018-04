Osem policajtov zabil v Kolumbii výbuch nálože odpálenej pri ceste

Kolumbijské úrady predpokladajú, že za zákerným útokom by mohol stáť zločinecký syndikát El Clan del Golfo.

Medellín 11. apríla (TASR) - Osem príslušníkov kolumbijskej polície prišlo v stredu o život po odpálení nálože pri obci San Pedro de Urabá na severe krajiny v čase, keď ju muži zákona míňali v terénnom vozidle sprevádzajúc kolónu s vládnymi činiteľmi. Tí sa v oblasti venovali vracaniu statkov vyvlastnených počas občianskej vojny.



Kolumbijské úrady predpokladajú, že za zákerným útokom by mohol stáť zločinecký syndikát El Clan del Golfo, ktorý sa vytvoril z príslušníkov pravicovoorientovaných polovojenských štruktúr a ktorý sa zapojil okrem iného do pašovania drog, ilegálnej ťažby a vydierania.



Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na rozhlasovú stanicu Radio Caracol.



Líder klanu Dairo Úsuga známy pod prezývkou Otoniel je v súčasnosti najhľadanejším človekom v Kolumbii, za informácie, ktoré by viedli k jeho zadržaniu, je vypísaná odmena päť miliónov dolárov.