Kolumbia požiadala o pomoc s venezuelskými migrantmi

Bogota 23. mája (TASR) - Kolumbijský minister zahraničných vecí Carlos Holmes Trujillo v utorok vyzval medzinárodné spoločenstvo k väčšej spolupráci pri pomoci Venezuelčanom, ktorí z dôvodu krízy vo svojej krajine emigrujú do rôznych krajín v oblasti strednej Ameriky. Informovala o tom agentúra DPA.



"V súčasnosti sa v našej krajine nachádza 1.296.552 Venezuelčanov, čo je najväčšia skupina migrantov v cudzej krajine hneď za Sýrčanmi, ktorí sú v Turecku," povedal Trujillo a dodal, že ak sa humanitárna situácia vo Venezuele bude aj naďalej zhoršovať, "príliv migrantov bude naďalej narastať".



Trujillo medzinárodné spoločenstvo vyzval na "rozsiahlejšiu mobilizáciu", viac solidarity, politických krokov a viac sankcií na vytvorenie podmienok pre pád vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v decembri minulého roka informovali, že počet venezuelských utečencov a migrantov v krajinách Latinskej Ameriky sa do konca roka 2019 zvýši z 3,3 milióna na 5,4 milióna.



Prezident Maduro zvíťazil vo vlaňajších voľbách so ziskom 68 percent, hlasovanie však vtedy bojkotovala väčšina venezuelskej opozície. V juhoamerickej krajine panuje vážna ekonomická i politická kríza a milióny jej obyvateľov odišli do zahraničia.



Desiatky krajín vrátane USA uznali lídra venezuelskej opozície Juana Guaidóa za dočasného prezidenta.