Kolumbia sa stane prvou partnerskou krajinou NATO v Latinskej Amerike

Bogota 26. mája (TASR) - Kolumbia sa na budúci týždeň stane prvou partnerskou krajinou NATO v rámci Latinskej Ameriky. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Začlenenie Kolumbie do programu globálneho partnerstva Severoatlantickej aliancie avizoval už v piatok kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Príslušný oficiálny akt sa uskutoční na budúci týždeň v sídle NATO v Bruseli.



Hovorca Aliancie v sobotu pripomenul, že vzťahy s Kolumbiou sa postupne rozvíjajú už od roku 2013. V roku 2015 Bogota podporila operáciu NATO, zameranú na boj proti pirátom v oblasti Afrického rohu, vyslaním jedného plavidla. K dohode o nadviazaní vzájomného partnerstva dospeli obe strany vlani v máji po tom, ako sa kolumbijskej vláde podarilo ukončiť dlhoročný konflikt s ľavicovými povstalcami.



Medzi "globálnych partnerov" NATO patria napríklad Japonsko, Afganistan, Austrália, Nový Zéland, Mongolsko, Južná Kórea, Pakistan či Irak. Každá z týchto krajín spolupracuje s Alianciou v špecifických oblastiach na individuálnej báze, viaceré z nich aktívne prispievajú aj do misií NATO, uviedla stanica Hlas Ameriky.



Kolumbia si od začlenenia do programu sľubuje pomoc pri výcviku a posilňovaní svojej armády, ktorá zvádza boj s nadnárodnými zločineckými gangmi a čelí hrozbám vyplývajúcim z nestability v susednej Venezuele.



S NATO chce Bogota spolupracovať aj v oblasti kybernetickej a námornej bezpečnosti či boja proti terorizmu a organizovanému zločinu.