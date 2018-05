Kolumbijská vláda a povstalci budú rokovať o prímerí, tentoraz na Kube

Hlavným cieľom nového kola rokovaní, ktoré sa uskutoční v Havane, budú prípravy na dosiahnutie nového dočasného prímeria.

Bogota 6. mája (TASR) - Kolumbijská vláda a povstalecká skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN) budú budúci týždeň pokračovať v ďalších mierových rokovaniach na Kube. Obe strany to v sobotu potvrdili v spoločnom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.



Hlavným cieľom nového kola rokovaní, ktoré sa uskutoční v Havane, budú prípravy na dosiahnutie nového dočasného prímeria.



V januári kolumbijská vláda v ekvádorskej metropole Quito pozastavila mierové rozhovory s ELN, keď povstalci obnovili po trojmesačnom prímerí svoje útoky. K tomuto kroku došlo po tom, ako ekvádorská vláda v apríli uviedla, že už nebude zohrávať úlohu organizátora alebo sprostredkovateľa mierových rokovaní medzi oboma stranami.



Ekvádorský prezident Lenín Moreno povedal, že rozhodnutie bude platiť, kým ELN neukončí svoje "teroristické aktivity". Moreno to vyhlásil po tom, čo v ekvádorsko-kolumbijskom pohraničí došlo k niekoľkým únosom a bombovým útokom.



Bogota a ELN podpísali dohodu o dočasnom prímerí vlani v septembri a podľa pôvodných informácií malo platiť od 1. októbra až do 12. januára tohto roka, pokiaľ sa strany medzičasom nedohodnú na jeho predĺžení.



Povstalci boli v ostatných mesiacoch obvinení z porušenia prímeria v dvoch prípadoch, keď prišla o život viac ako desiatka ľudí. Druhá strana zase obvinila z neplnenia záväzkov vládu.



ELN je poslednou kolumbijskou aktívnou povstaleckou skupinou odvtedy, ako oveľa väčšie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) podpísali v júni 2016 s vládou dohodu o zastavení bojov. Skončila sa tým vyše 50 rokov trvajúca občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než 220.000 obetí.