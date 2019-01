Kolumbia žiada Kubu, aby zadržala mierových vyjednávačov ELN

Polícia medzičasom zatkla Ricarda Andrésa Carvajala, ktorý sa priznal, že pomáhal Rojasovi pripraviť útok, informoval v piatok generálny prokurátor Néstor Humberto Martínez.

Bogota 19. januára (TASR) - Kolumbijský prezident Iván Duque vyvíja tlak na Kubu, aby zatkla desiatich zástupcov ľavicovej povstaleckej skupiny Národná oslobodzovacia armáda (ELN), ktorá je podľa vlády v Bogote zodpovedná za nedávny útok na policajnú akadémiu s 21 obeťami na životoch a desiatkami zranených. Vyjednávači žijú na Kube.



Vo svojom televíznom prejave Duque informoval, že nariadil zatknutie desiatich členov ELN, ktorí sú členmi delegácie jej vyjednávačov na Kube. Súčasne uviedol, že zrušil výnos, ktorý vytvoril podmienky pre to, aby vyjednávači mohli žiť na Kube. Podľa Duqueho je Kolumbia vďačná kubánskej vláde za solidaritu po útoku, ale "dnes ich naliehavo žiadame, aby chytili teroristov na území Kuby a vydali ich" kolumbijskej polícii.



Duque vo svojom prejave spomenul aj dlhý zoznam únosov a útokov pripisovaných ELN od roku 2017, keď sa začali mierové rokovania medzi kolumbijskou vládou a povstalcami. Na základe spomínaného zoznamu je "celej Kolumbii jasné, že ELN v skutočnosti netúži po mieri," konštatoval.



Duqueho vyhlásenie prišlo po tom, ako úrady oznámili, že osobou, ktorá spáchala útok, bol 56-ročný odborník ELN na výbušniny José Aldemar Rojas Rodríguez. Tento muž aktivoval 80 kilogramov výbušniny nastraženej v aute. Výbuch ho zabil. Útok, ktorý spáchal, bol najtragickejší za posledných 15 rokov.



Polícia medzičasom zatkla Ricarda Andrésa Carvajala, ktorý sa priznal, že pomáhal Rojasovi pripraviť útok, informoval v piatok generálny prokurátor Néstor Humberto Martínez.



Minister obrany Guillermo Botero podľa agentúry DPA spresnil, že Rojas prenikol do priestorov akadémie násilím a poprel tak správy, že jeho vozidlo kontroloval policajný pes. Člen bezpečnostnej služby sa ho pokúsil zastaviť, ale vozidlo zacúvalo a vybuchlo pred internátom študentiek akadémie.



ELN, ktorá má asi 1500 bojovníkov, je poslednou oficiálne existujúcou kolumbijskou povstaleckou skupinou po tom, ako predošlý prezident Juan Manuel Santos podpísal v roku 2016 mierovú dohodu s oveľa väčšími Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC). Mierové rozhovory s ELN stroskotali v auguste 2018, pripomína agentúra AFP.



Duque vo svojom prejave nevylúčil pokračovanie v mierových rokovaniach s ELN. Zopakoval však, že podmienkou pre obnovenie rokovaní je, že povstalecké skupiny prestanú s útokmi a únosmi.



Kolumbijský prezident tiež vyzval odsúdiť každú vlád, ktorí by ELN poskytla útočisko, čím nepriamo narážal na Venezuelu, kde sa podľa predpokladov skrýva väčšina vedenia ELN.