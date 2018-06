V Kolumbii rozhodnú o prezidentovi, v hre je budúcnosť zmluvy s FARC

Favoritom volieb je pravicový konzervatívny kandidát Iván Duque, ktorý zvíťazil v prvom kole volieb z konca mája, nezískal však dostatok hlasov na to, aby sa nemuselo konať druhé kolo.

Bogota 17. júna (TASR) - Kolumbijčania rozhodujú v nedeľu o nástupcovi prezidenta Juana Manuela Santosa v druhom kole prezidentských volieb. Pri hlasovaní ide tiež o budúcnosť historickej mierovej dohody s ľavicovou povstaleckou organizáciou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), informuje agentúra DPA.



Favoritom volieb je pravicový konzervatívny kandidát Iván Duque, ktorý zvíťazil v prvom kole volieb z konca mája, nezískal však dostatok hlasov na to, aby sa nemuselo konať druhé kolo. Právne Duque chce mierovú zmluvu pozmeniť v niekoľkých základných bodoch, čím by bývalých povstalcov mohol vrátiť naspäť do ilegality. Duqueho najvážnejší súper Gustavo Petro z ľavicového tábora zase presadzuje zotrvanie pri pôvodnej dohode.



Doterajší prezident Santos vo voľbách nekandidoval, keďže pôsobenie hlavy štátu je v Kolumbii obmedzené na dve funkčné obdobia. Popularita tohto lídra, ktorý získal v roku 2016 Nobelovu cenu mieru za dosiahnutie prelomovej dohody s FARC, navyše v krajine v poslednom období poklesla pod hranicu 20 percent.



Budúci kolumbijský prezident stojí pred veľkými výzvami, píše DPA. Musí zabojovať s veľkou mierou chudoby v krajine, dokončiť mierové rokovania s menšou povstaleckou skupinou z Národnej oslobodzovacej armády (ELN), nájsť spôsob ako obmedziť rastúci počet zločineckých skupín a zastaviť obchodovanie s drogami.



Prvé predbežné výsledky volieb sa očakávajú v pondelok v skorých ranných hodinách SELČ.