Kolumbijský prokurátor chce obchodníkom s drogami vypínať elektrinu

Bogota 3. novembra (TASR) - Kolumbijský generálny prokurátor Néstor Humberto Martínez má v úmysle použiť nezvyčajné opatrenia oproti vplyvným zločineckým syndikátom v tejto juhoamerickej krajine, aby im prekazil obchodovanie s drogami.



V oblastiach známych produkciou drog navrhuje zaviesť štátnu kontrolu nad zásobovaním elektrinou, benzínom či cementom, informovala v piatok tlačová agentúra DPA. "Tam, kde pestujú drogy, by sme im mali vypínať prúd," citovala vyjadrenie Martíneza vo vysielaní rozhlasovej stanice Caracol.



Prokurátor poukázal napríklad na situáciu v departmáne Cauca na juhozápade Kolumbie, kde zločinecké syndikáty prevádzkujú veľké skleníky na pestovanie marihuany, pričom využívajú umelé osvetlenie. "Ak nebudú mať energiu, bude s pestovaním koniec," myslí si Martínez.



Štátne úrady by mali kontrolovať aj dodávky benzínu a cementu, čo je materiál potrebný na výrobu čistého kokaínu z listov koky v laboratóriách.



Kolumbia je celosvetovo najväčším producentom kokaínu. Podľa údajov OSN sa rozloha pôdy využívanej na pestovanie koky vlani zvýšila na rekordných 171.000 hektárov, čo je o 17 percent viac než v predošlom roku. Takáto plocha postačuje na vypestovanie 1400 ton kokaínu, ktorý by mal na miestnom trhu hodnotu dosahujúcu v prepočte 2,3 miliardy eur.



Väčšina koky sa pestuje v oblastiach hraničiacich s Ekvádorom a Venezuelou. Mierová dohoda uzavretá v roku 2016 medzi kolumbijskou vládou a povstaleckým hnutím Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), ktoré sa podieľalo na obchodovaní s drogami, predpokladala zníženie výroby kokaínu v tejto juhoamerickej krajine, avšak opak je pravdou.