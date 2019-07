Komici zdanlivo nahovorili premiéra Severného Macedónska na úplatok

Zaev, ktorý stojí na čele vládnuceho Sociálnodemokratického zväzu Macedónska (SDSM), sa v utorok po zverejnení nahrávky na YouTube ospravedlnil.

Moskva 10. júla (TASR) - Dvaja ruskí komici prostredníctvom falošných telefonátov zdanlivo nahovorili severomacedónskeho premiéra Zorana Zaeva k úplatku s cieľom dosiahnuť samostatnosť macedónskej pravoslávnej cirkvi. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Zaev sa stal najnovšou z obetí dvojice komikov - Alexeja "Lexusa" Stoľarova a Vladimira "Vovu" Kuznecova. Tí sú v Rusku známi svojimi kanadskými žartmi, ktorých obeťami často bývajú celebrity a politici vrátane speváka Eltona Johna alebo bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.



Dvojica sa počas rozhovoru so Zaevom vydávala za bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, pričom severomacedónskemu premiérovi ponúkla sprostredkovať uznanie formálnej autokefálie (samostatnosti) macedónskej pravoslávnej cirkvi zo strany ekumenického patriarchu Bartolomeja.



Komici Zaevovi prostredníctvom falošného Porošenka odporučili ponúknuť Bartolomejovi výmenou za uznanie autokefálie úplatok vo výške 100.000 eur.



"V mojom prípade som platil 150.000 eur, avšak pre vás to bude lacnejšie," povedali Zaevovi imitátori ukrajinského prezidenta, ktorý počas trvania svojho mandátu dosiahol uznanie nezávislosti Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi od Moskovského patriarchátu.



Severomacedónsky premiér na ich návrh reagoval slovami: "Skvelé! To nebude problém."



Zaev, ktorý stojí na čele vládnuceho Sociálnodemokratického zväzu Macedónska (SDSM), sa v utorok po zverejnení nahrávky na YouTube ospravedlnil. V súvislosti s nahrávkou, ktorú pravicová opozícia označila za "škandalóznu", však odmietol rezignovať.



"Stal som sa obeťou svojej otvorenosti a podvodníkov z krajín, ktoré sú nepriateľsky naladené voči Severoatlantickej aliancii," uviedol Zaev na svoju obranu.