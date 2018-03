Komisár OSN hovorí o možných vojnových zločinoch vo Východnej Ghúte

Sýrska vláda stratila kontrolu nad Východnou Ghútou v roku 2012. Krátko na to sa začala blokáda tohto povstalcami ovládaného územia sýrskou armádou.

Ženeva 2. marca (TASR) - Útoky sýrskej vlády proti státisícom Sýrčanov, ktorí uviazli na damaskom predmestí Východná Ghúta, by mohli predstavovať najhoršiu úroveň porušovania ľudských práv, uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva princ Zajd Raad Husajn. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"To, na čo sa pozeráme vo Východnej Ghúte a inde v Sýrii, sú pravdepodobne vojnové zločiny a potenciálne zločiny proti ľudskosti," povedal komisár na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve.



Páchatelia zločinov tohto druhu napokon neuniknú spravodlivosti, povedal Zajd Raad Husajn s odkazom nedávne odsúdenie bývalého veliteľa bosnianskosrbskej armády Ratka Mladiča usvedčeného z genocídy. "Mlyny spravodlivosti melú pomaly, ale isto," skonštatoval komisár.



Sýrska vláda stratila kontrolu nad Východnou Ghútou v roku 2012. Krátko na to sa začala blokáda tohto povstalcami ovládaného územia sýrskou armádou. V Ghúte uviazlo asi 400.000 ľudí, ktorí prakticky denne čelia nedostatku potravín a liekov a sú vystavení intenzívnym leteckým útokom a ostreľovaniu.