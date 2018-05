Komisár OSN podporil výzvy na vyšetrenie násilia v Gaze

Izraelskí vojaci zastrelili v pondelok najmenej 60 Palestínčanov. Podľa Izraela išlo prevažne o aktivistov palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorí sa pokúšali narušiť hranice židovského štátu.

Berlín 18. mája (TASR) - Existuje len "málo dôkazov" na to, že Izrael vyvinul úsilie minimalizovať straty na životoch počas palestínskych protestov, ku ktorým došlo začiatkom tohto týždňa v pohraničnej oblasti pásma Gazy. Povedal to v piatok vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn, informuje agentúra AP.



Husajn to uviedol na mimoriadnom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva, zvolanom po krvavom zásahu izraelskej armády voči palestínskym demonštrantom.



Účastníci piatkového zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva majú posúdiť aj rezolúciu vyzývajúcu na vytvorenie "nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie" na objasnenie udalostí v Gaze, píše AP.



"Nezdá sa, že samotné činy demonštrantov mohli ohroziť životy alebo spôsobiť smrteľné zranenia, čo by mohlo ospravedlniť využitie smrtiacej sily", uviedol Husajn.



Izrael a Spojené štáty opakovane obviňujú Radu OSN pre ľudské práva z protiizraelských tendencií.