Komisár OSN pre ľudské práva kritizoval USA, EÚ, aj susedov Slovenska

Diplomat OSN obrátil pozornosť aj na Európu - varoval, že politickej scéne dominuje xenofóbna a protimoslimská rétorika.

Ženeva 7. marca (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) je znepokojený vývojom vo vyše 50 krajinách po celom svete, vrátane krutostí v Sýrii, Jemene a Mjanmarsku, ale aj politických trendov v západných krajinách ako napríklad Rakúsko, Poľsko či Spojené štáty.



Šéf úradu Zajd Raad Husajn zahrnul súčasné problémové krajiny do svojej výročnej správy, ktorú v stredu predložil Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve, informovala tlačová agentúra DPA.



Útoky na civilistov v oblasti východná Ghúta pri sýrskej metropole Damask "spôsobujú apokalypsu, zamýšľanú, plánovanú a vykonávanú jednotlivcami vo vláde, s jednoznačnou pomocou niektorých svojich podporovateľov", dodal vysoký komisár.



"Bezodkladne treba zvrátiť katastrofický smer a posunúť prípad Sýrie Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) v Haagu," vyzval Zajd.



V Jemene zažíva vyhladované civilné obyvateľstvo útoky povstalcov-húsíov, ale tiež koalície vedenej Saudskou Arábiou, ktorá proti týmto povstalcom bojuje. Zajd však poukázal na to, že nálety Saudskej Arábie sú hlavnou príčinou civilných úmrtí a zranení v tejto vojne.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zhromaždil v Mjanmarsku správy, ktoré "ukazujú, že etnické čistky proti Rohingom v Jakchainskom štáte pokračujú". Zajd vyzval OSN, aby sa snažila o trestné stíhanie tých, čo sú za pravdepodobnú genocídu proti menšine Rohingov v Mjanmarsku zodpovední.



Diplomat OSN obrátil pozornosť aj na Európu - varoval, že politickej scéne dominuje xenofóbna a protimoslimská rétorika, keďže v dvoch tretinách parlamentov v členských krajinách Európskej únie sa už nachádzajú strany zamerané proti prisťahovalcom.



Upozornil na silnejúci tlak na moslimov v Rakúsku, kde sa vládna koalícia konzervatívcov a krajnej pravice zaviazala na "boj proti islamizácii".



Kritizoval aj plány Maďarska sankcionovať mimovládne organizácie, ktoré sa usilujú pomáhajú migrantom, napísala tlačová agentúra Reuters.



Takisto odsúdil diskrimináciu rómskej menšiny v Českej republike a jej program chirurgicky kastrovať sexuálnych delikventov.



Šéf OHCHR je tiež znepokojený reformami v Poľsku, ktoré podľa jeho slov oslabili justičný systém krajiny, a tiež "pasívnym prístupom vlády k narastajúcemu počtu zločinov z nenávisti".



Pri hodnotení USA vyjadril šok nad surovým zaobchádzaním s neregulárnymi migrantmi, ktorých zadržiavajú na hraniciach, a predovšetkým s deťmi, ktoré odtŕhajú od ich rodín.



Žiaden kontinent nie je bez problémových miest, teda takých, kde sa nedodržiavajú ľudské práva, uvádza Zajd vo výročnej správe.



Vo Venezuele, kde sa budú v máji konať prezidentské voľby, ľudia zažívajú hlad a útlak, pričom v posledných rokoch prišli pri protizákonnom zabíjaní o život stovky ľudí. "Mám vážne obavy, že takáto situácia v žiadnom prípade nespĺňa ani minimálne podmienky pre slobodné a dôveryhodné voľby," dodal Zajd.



V správe opísal aj málo známy vývoj v niektorých krajinách Afriky, napríklad násilie a údajné popravy civilistov v odľahlej anglicky hovoriacej oblasti Kamerunu, ktorá sa vo francúzsky hovoriacej krajine cíti znevýhodnená.



V Tanzánii úrad OSN zaznamenal nielen tvrdé zásahy proti občianskej spoločnosti, ale aj zosilnené prenasledovanie aktivistov za práva homosexuálnych ľudí.



Zajd však poukázal i na to, že na celej zemeguli sa objavili lúče nádeje.



Napríklad Saudská Arábia začína zlepšovať práva žien, v Somálsku zriadili štátny orgán pre ľudské práva a Portugalsko sa snaží začleniť do spoločnosti rómsku menšinu.