Komisárka RE je znepokojená návrhom nemeckého zákona o deportáciách

Pripravovaný zákon o usporiadanom navracaní môže podľa Mijatovičovej spôsobiť aj to, že migranti nedostanú presné informácie o termíne svojej deportácie.

Štrasburg 23. mája (TASR) - Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vyjadrila nemeckým zákonodarcom svoje znepokojenie nad návrhom legislatívy, ktorá má uľahčiť deportácie odmietnutých žiadateľov o azyl z Nemecka. Vo svojom liste varovala, že ustanovenie, na základe ktorého majú byť informácie o plánovaných deportáciách štátnym tajomstvom, môže kriminalizovať činnosť mimovládnych organizácií plniacich dozornú funkciu, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA.



Pripravovaný "zákon o usporiadanom navracaní" môže podľa Mijatovičovej spôsobiť aj to, že migranti nedostanú presné informácie o termíne svojej deportácie. Schopnosť naplánovať si príchod naspäť do krajiny pôvodu je pritom dôležitá pre bezpečie a dôstojnosť deportovaných osôb, obzvlášť ak patria do zraniteľných skupín, upozornila v minulotýždňovom liste adresovanom predsedníčke výboru pre vnútorné záležitosti nemeckého parlamentu Andrei Lindholzovej.



Komisárka RE taktiež vyjadrila obavu, že spomínaný zákon, presadzovaný "nekompromisným" spolkovým ministrom vnútra Horstom Seehoferom, môže rozšíriť zoznam dôvodov na vzatie migrantov do väzby pred ich deportáciou. Takáto väzba má podľa nej "veľmi škodlivé účinky", pričom je len "málo dôkazov", že by jej rozšírenie viedlo ku zefektívneniu navracania odmietnutých osôb.



Navrhovanú legislatívu kritizujú aj nemecké charitatívne organizácie.



Približne 31.000 deportácií z Nemecka bolo vlani neúspešných. Ako hlavné dôvody sa uvádzajú nejasnosti okolo totožnosti vyhostených migrantov a absencia cestovných dokladov.