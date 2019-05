Komisia začala vyšetrovanie útokov v mešitách v Christchurchi

Novozélandské tajné služby a polícia sa po útokoch ocitli pod paľbou kritiky, keď im časť expertov vyčítala, že sa príliš sústredili na islamistickú hrozbu.

Wellington 13. mája (TASR) - Kráľovská komisia začala v pondelok vyšetrovanie, či mohli novozélandská polícia a tajné služby zabrániť útokom na dve mešity v meste Christchurch z 15. marca, pri ktorých ozbrojený útočník usmrtil 51 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Novozélandské tajné služby a polícia sa po útokoch ocitli pod paľbou kritiky, keď im časť expertov vyčítala, že sa príliš sústredili na islamistickú hrozbu a podcenili nebezpečenstvo zo strany pravicových extrémistov.



"Zistenia komisie pomôžu zabezpečiť, aby sa také útoky už nikdy nezopakovali," povedala novozélandská premiérka Jacinda Ardenová.



Komisia, ktorú vedú sudca najvyššieho súdu William Young a bývalá diplomatka Jacqui Caineová, má svoju prvú správu predložiť do 10. decembra tohto roka.



Z útokov bol obvinený austrálsky pravicový extrémista Brenton Tarrant. Ten v súčasnosti podstupuje psychiatrické vyšetrenia, ktoré majú posúdiť, či je mentálne spôsobilý na to, aby sa zúčastnil na súdnom procese.



Úlohou vyšetrovacej komisie bude preskúmanie aktivít predpokladaného páchateľa od okamihu, keď vstúpil na územie Nového Zélandu, jeho presuny po tomto ostrovnom štáte i do zahraničia, ako aj okolnosti, za akých sa mu podarilo získať zbrojný preukaz, strelné zbrane a náboje.