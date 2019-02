Kommersant: OBSE vyšle na Ukrajinu aj volebných pozorovateľov z Ruska

Ruský denník dodal, že prví ruskí pozorovatelia, ktorých vysiela Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), prídu do Kyjeva už 11. februára.

Moskva 8. februára (TASR) - Napriek odmietavému postoju Kyjeva sa na prezidentských voľbách na Ukrajine zúčastnia aj pozorovatelia z Ruska. S odvolaním sa na vlastné zdroje o tom v piatok informoval ruský denník Kommersant.



Denník dodal, že prví ruskí pozorovatelia, ktorých vysiela Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), prídu do Kyjeva už 11. februára.



Podľa Kommersantu pôjde o predstaviteľky mimovládnych organizácií - Kristinu Bogdanovovú z Ruského fondu pre slobodné voľby a Jelizavetu Borisovovú z ruského inštitútu pre volebné zákonodarstvo. Obe budú mať mandát ako pozorovateľky ODIHR.



Kommersant napísal, že voľba na túto dvojicu padla zámerne, pretože ukrajinská pohraničná stráž často mužom z Ruska vo veku 16-60 rokov bráni zo vstupe na územie krajiny.



ODIHR podľa Kommersantu zvažoval, že v dôsledku novely zákona o voľbách prijatej vo štvrtok ukrajinským parlamentom na Ukrajinu vôbec nevyšle svojich pozorovateľov, ktorí sú občanmi Ruska. Napokon však tento návrh zamietol.



Denník Novaja gazeta pripomenul, že už predtým napríklad aj Kurt Volker, osobitný vyslanec amerického ministerstva zahraničných vecí na Ukrajine, vyzval Kyjev, aby akceptoval ruských pozorovateľov misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). V opačnom prípade by Rusko - podľa Volkera - malo dôvod spochybňovať transparentnosť volieb na Ukrajine.



Ukrajinský parlament však vo štvrtok schválil návrh na zmenu znenia zákona o voľbách, z ktorého vyplýva, že osoby, ktoré sú občanmi "agresorského" alebo "okupačného" štátu sa nesmú zúčastniť ako oficiálni pozorovatelia volieb na Ukrajine. Kommersant v tejto súvislosti upozornil, že prijatý zákon sa nezmieňuje priamo o Rusku.



Agentúra Ukrinform v piatok informovala, že ODIHR vyjadril ľútosť nad týmto rozhodnutím a upozornil, že je v rozpore so záväzkami členských štátov OBSE.



Riaditeľka ODIHR Ingibjörg Sólrún Gísladóttir podľa agentúry Ukrinform pripomenula, že pozorovatelia, ktorí sa zúčastňujú na volebných monitorovacích misiách, nepredstavujú svoje krajiny ale celú OBSE.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí ešte vo štvrtok v reakcii na rozhodnutie ukrajinského parlamentu zdôraznilo, že misia OBSE na voľbách na Ukrajine môže byť úspešná bez pozorovateľov z Ruska.



Dodalo, že oficiálni pozorovatelia z Ukrajiny tiež neboli na prezidentských voľbách, ktoré sa v Rusku konali v roku 2018.



Voľby prezidenta Ukrajiny sa uskutočnia 31. marca. Ústredná volebná komisia v piatok ukončí registráciu kandidátov.



Ukrajinský parlament formálne vyhlásil Rusko za agresorský štát pred štyrmi rokmi.