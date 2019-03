Opozícia na Komoroch odmietla znovuzvoleného prezidenta Assoumaniho

Komory sa nachádzajú v Indickom oceáne medzi východným pobrežím Afriky a Madagaskarom.

Moroni 27. marca (TASR) - Opozícia na Komoroch v stredu odmietla znovuzvolenie prezidenta Azaliho Assoumaniho tvrdiac, že jeho víťazstvo v nedeľňajších prezidentských voľbách bolo za cenu masívneho podvodu, informovala agentúra AFP. Hnev podľa AFP môže na súostroví spôsobiť novú politickú krízu.



Šéf volebnej komisie v utorok Assoumaniho vyhlásil za víťaza volieb. Úradujúci prezident získal 60,77 percenta hlasov.



Opozícia však jeho víťazstvo odmietla. "Pre nás to v nedeľu neboli voľby, bol to štátny prevrat," povedal Mugni Baraka Said Soilihi, ktorý v hlasovaní obsadil tretie miesto. "Žiadame medzinárodné spoločenstvo, aby Assoumaniho znovuzvolenie neuznalo," dodal.



Na Komoroch tradične funguje rotačné prezidentstvo medzi lídrami troch hlavných ostrovov tohto súostrovia, uvádza agentúra Reuters a pripomína, že bývalý vojenský dôstojník Assoumani sa po prvý raz dostal k moci po prevrate v roku 1999 a v rokoch 2002 a 2016 vyhral prezidentské voľby.



Minulý rok podľa Reuters Assoumani vyvolal mesiace trvajúce protesty po tom, ako rozšíril prezidentský mandát, čo mu umožnilo uchádzať sa o ďalšie päťročné obdobie v úrade. Obyvatelia ostrova Anjuan tvrdili, že v rámci rotačného prezidentstva sú na rade oni.



