Kompletné výsledky parlamentných volieb v Thajsku budú známe v piatok

Opozičná Strana pre Thajčanov (PTP), spriaznená so zosadeným thajským expremiérom Thaksinom Šinavatrom, ohlásila, že voľby vyhrala a pokúsi sa zostaviť novú vládu.

Bangkok 25. marca (TASR) - Konečné výsledky parlamentných volieb v Thajsku, ktoré sa konali po prvý raz od vojenského prevratu v roku 2014, by mali známe až v piatok. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie thajskej volebnej komisie o tom píše agentúra AP.



Hoci výsledky nedeľňajších volieb v 350 volebných obvodoch by mala komisia oznámiť už v pondelok, na informáciu o tom, kto obsadí zvyšných 150 miest v thajskom parlamente, si občania tejto východoázijskej krajiny budú musieť počkať pravdepodobne až do piatku.



Opozičná Strana pre Thajčanov (PTP), spriaznená so zosadeným thajským expremiérom Thaksinom Šinavatrom, ohlásila, že voľby vyhrala a pokúsi sa zostaviť novú vládu.



Podľa neoficiálnych výsledkov však voľby vyhrala junte blízka Strana ľudovej moci (PPP), ktorú vedie súčasný thajský premiér Prajut Čan-o-ča.



Thajská junta po prevrate v roku 2014 sľubovala, že pri moci zostane iba rok, kým sa v krajine neobnoví poriadok narušený masovými demonštráciami proti predošlej vláde.



Už po roku sa tak mali konať nové voľby, ktoré však junta následne niekoľkokrát odložila, pričom ako dôvod uvádzala potrebu zrealizovať reformy a zaistiť národnú bezpečnosť.