Český prezident o výsledkoch volieb: Neodohralo sa žiadne zemetrasenie

Spokojné môže byť hnutie ANO, ktoré získalo väčšinu krajských miest, ale aj ODS, ktorá vyhrala v hlavnom meste.

Praha 7. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman si nemyslí, že výsledok víkendových komunálnych volieb otrasie vládou Andreja Babiša.



"Nie je absolútne žiadny dôvod, aby sa vládnuca koalícia otriasla v základoch," povedal prezident v nedeľu podľa webov iDNES.cz a Novinky.cz v rozhovore pre portál denníka Blesk. "Neodohralo sa žiadne zemetrasenie. Niekto mierne posilnil, niekto mierne oslabil, ale nie je to ani na otváranie šampanského, ani na samovraždu," konštatoval.



Niektoré strany, konkrétne Babišovo hnutie ANO, nemajú dobudované štruktúry miestnych organizácií. Práve to podľa Zemana viedlo k prehre ANO v Prahe, keď skončilo až na piatom mieste, keďže jeho tamojší líder, podnikateľ Petr Stuchlík, sa objavil až na poslednú chvíľu.



Sčítanie hlasov v komunálnych voľbách sa skončilo v nedeľu ráno, najdlhšie to trvalo v Prahe, píše iDNES.cz. Spokojné môže byť hnutie ANO, ktoré získalo väčšinu krajských miest, ale aj ODS, ktorá vyhrala v hlavnom meste. Volebná účasť dosiahla 47,34 percenta.



Prepad ale postihol aj TOP 09. Najväčší debakel a prepad počtu kresiel v zastupiteľstvách v porovnaní s výsledkom v roku 2014 zaznamenali ľavicové strany ČSSD a KSČM. V dôsledku toho v nedeľu podpredseda ČSSD strany a poslanec Jaroslav Foldyna uviedol, že rezignuje.



Prvýkrát od roku 1990 kandidáti ČSSD a KSČM nezasadnú na libereckej radnici. A od toho istého roku po prvýkrát nebude ČSSD ani v pražskom zastupiteľstve (získala iba 2,87 percenta hlasov). Okrem toho sa sociálni demokrati nedostali ani do zastupiteľstiev v Hradci Králové alebo Ústí nad Labem.



Najviac zastupiteľov - rovnako ako pred štyrmi rokmi - získala v tohtoročných komunálnych voľbách KDU-ČSL (3645). Druhé bolo hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) a tretia ODS.



V prvom kole volieb tretiny Senátu boli zvolení zlínsky hajtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) v okrese Vsetín a bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš (kandidoval za STAN) v Prahe 4.



Do druhého kola postúpilo 11 kandidátov ODS a desať vo farbách ANO. ČSSD ide do druhého kola s piatimi postupujúcimi, strana však obhajovala 13 mandátov. Starostovia a nezávislí majú v druhom kole päť kandidátov, ľudovci štyroch a po troch Piráti a hnutie Senátor 21. Na senátnych voľbách sa zúčastnilo 42,3 percenta voličov.