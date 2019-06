Komunisti Ruska chcú žalovať tvorcov seriálu Černobyľ

Komunisti Ruska preto žiadajú Federálnu službu pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológii a masmédií, aby zablokovala prístup k seriálu na všetkých kanáloch a platformách.

Moskva 13. júna (TASR) - Politická strana Komunisti Ruska žiada od ruských úradov, aby obmedzili možnosti sledovať americký televízny seriál Černobyľ. Ako dôvod uviedli, že tragické udalosti z roku 1986 sa pre televíznu spoločnosť HBO stali "nástrojom ideologickej manipulácie", ktorý má skompromitovať sovietsku vládu a sovietsky ľud a démonizovať ich obraz.



Ako vo štvrtok informovala agentúra Interfax, Komunisti Ruska uznávajú, že "chronológia udalostí seriálu a jeho kľúčové momenty väčšinou zodpovedajú realite". Sú však tiež presvedčení, že "motivácia, konanie samotných hrdinov, podriadenosť vzťahov v inštitúciách a kolektívoch, morálna klíma v sovietskej spoločnosti sú príkladom absolútnej lži".



Komunisti Ruska preto žiadajú Federálnu službu pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológii a masmédií (Roskomnadzor), aby zablokovala prístup k seriálu na všetkých kanáloch a platformách.



Žiadajú tiež, aby sa proti režisérovi, scenáristovi a producentovi seriálu začalo v Rusku trestné stíhanie pre podozrenie z hanobenia.



Agentúra Interfax pripomenula, že ruský minister kultúry Vladimir Medinskij seriál Černobyľ veľmi ocenil. "Bol vyrobený majstrovsky. (...) Vo všeobecnosti bol vyrobený s veľkou úctou k obyčajným ľuďom," povedal minister.



"Hodnotenie môjho otca, ktorý bol likvidátorom (následkov havárie) prakticky od prvého dňa, bolo pre mňa veľmi dôležité. Otec povedal: Áno, v globále to bolo práve tak," dodal Medinskij.



V seriáli sú však podľa neho aj nepresnosti. Dodal, že i kritici majú na seriál rôzne názory.



"Niekto v ňom vidí urážku pamiatky sovietskeho systému, inému sa páči. Pravdou je, že je to komplikovaná vec. Ale je to urobené zaujímavo a s láskou k prostým ľuďom," zdôraznil šéf rezortu kultúry.



Päťdielny seriál Černobyľ bol nakrútený v koprodukcii spoločností HBO a Sky. Rekonštruuje príbeh o jadrovej havárii z roku 1986, jednej z najhorších katastrof v histórii spôsobených človekom. Vypovedá aj o obete, ktorú záchranári priniesli pre záchranu Európy pred dôsledkami havárie.



Seriál dostal v internetových databázach bezprecedentne vysoké hodnotenie divákov, pričom v rebríčkoch predbehol aj poslednú sezónu Hry o tróny.