Komunistu odsúdeného za politické vraždy dopravili do Ríma

V rokoch 1990 a 1991 ho v Taliansku v neprítomnosti odsúdili za štyri politické vraždy spáchané v 70. rokoch.

Rím 14. januára (TASR) - Bývalý aktivista talianskej krajnej ľavice Cesare Battisti, ktorého po takmer 40 rokoch na úteku pred talianskou justíciou zadržali cez víkend v Bolívii, je už v Taliansku, kde si bude odpykávať doživotný trest väzenia za štyri politické vraždy. Informovala v pondelok agentúra AFP.



Na letisku Ciampino v Ríme na prílet vojenského lietadla Falcon 900 čakali taliansky minister vnútra Matteo Salvini a minister spravodlivosti Alfonso Bonafede, aby boli pri eskortovaní Battistiho do väznice.



Podľa agentúry AFP by Battistiho mali previezť do väznice Rebibbia v Ríme, kde si svoj doživotný trest začne odpykávať šiestimi mesiacmi na samotke.



Battisti v roku 1981 ušiel z väznice v Taliansku, kde bol internovaný od roku 1979 v očakávaní súdneho procesu. V rokoch 1990 a 1991 ho v Taliansku v neprítomnosti odsúdili za štyri politické vraždy spáchané v 70. rokoch.



Battisti bol odsúdený za vraždu dvoch talianskych policajtov, spoluúčasť na vražde mäsiara a za pomoc pri plánovaní vraždy klenotníka, pričom pri tomto útoku bol v prestrelke vážne zranený aj syn obete, ktorý je teraz odkázaný na invalidný vozík.



Battisti ešte počas vyšetrovania odmietal zodpovednosť za vraždy, ale priznal sa k členstvu v krajne ľavicovej skupine Ozbrojení proletári za komunizmus.



Zdroje z talianskeho ministerstva vnútra v nedeľu informovali, že talianski a brazílski policajti lokalizovali Battistiho v Bolívii asi pred týždňom.



V čase zadržania, v sobotu neskoro večer v meste Santa Cruz de la Sierra, bol Battista neozbrojený a nekládol odpor. Zatýkajúcim policajtom z Talianska a Bolívie sa preukázal brazílskymi dokladmi, ktoré potvrdzovali jeho identitu.



Battisti nebol len významnou postavou politických nepokojov tzv. olovených rokov, ktoré v Taliansku trvali od konca 60. do konca 80. rokov a počas ktorých krajne ľavicoví či krajne pravicoví teroristi v Taliansku zavraždili stovky ľudí. Battisti bol v očiach veľkej časti talianskej verejnosti aj stelesnením arogancie a neochoty vydať sa spravodlivosti.



Počas takmer 40 rokov na úteku pred spravodlivosťou Battisti žil okrem Brazílie aj v Mexiku a Francúzsku, kde sa v 90. rokoch živil písaním kriminálnych románov a našiel si aj mnoho priateľov medzi tamojšími ľavicovými intelektuálmi.



Niekoľko pokojných rokov života prežil aj v Brazílii, kde - podobne, ako aj vo Francúzsku - využíval ochrannú ruku tamojších ľavicových vlád, čo vyvolávalo v Taliansku údiv a hnev.



Zlomové pre kauzu Battisti bolo zvolenie krajne pravicového Jaira Bolsonara za prezidenta Brazílie, ktorý už počas predvolebnej kampane Taliansku sľúbil, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách talianskeho odsúdenca vydá do jeho vlasti.



Príkaz na Battistiho vydanie podpísal Bolsonaro v decembri 2018. Battisti následne ušiel do Bolívie, kde sa neúspešne snažil získať politický azyl.