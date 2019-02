Konflikt na Ukrajine si vyžiadal takmer 13.000 mŕtvych

Podľa ministerstva došlo k masívnemu zničeniu Donbasu, uzurpovaniu ukrajinského majetku na okupovanom Kryme a rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv.

Kyjev 20. februára (TASR) - Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine bolo zabitých takmer 13.000 ľudí, 30.000 ďalších utrpelo zranenia a 1,5 milióna bolo vysídlených. Oznámilo to v stredu ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pri príležitosti piateho výročia "začiatku ozbrojenej agresie Ruska proti Ukrajine".



Podľa ministerstva došlo k "masívnemu zničeniu Donbasu, uzurpovaniu ukrajinského majetku na okupovanom Kryme, rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva okupačnými orgánmi, politickému prenasledovaniu a zastrašovaniu ukrajinských občanov s cieľom potlačiť akékoľvek prejavy protiokupačných nálad a zintenzívneniu militarizácie obsadeného polostrova".



Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že "hrdinské úsilie ukrajinských vojakov, rastúca politická a praktická podpora medzinárodných partnerov pomohli Ukrajine obmedziť agresiu".



Rezort taktiež zdôraznil, že Ukrajina a jej medzinárodní partneri vyzývajú Rusko, aby okamžite prepustilo všetkých politických väzňov a vojnových zajatcov.



"Ďalšie oneskorenie plnenia tejto požiadavky zo strany Moskvy by malo mať veľmi konkrétne dôsledky vrátane sankcií," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. Okrem iného trvá na tom, aby ukončenie "agresie Ruskej federácie v Donbase bolo podporené rozmiestnením plnohodnotnej mierovej misie OSN a jej mandát by sa mal vzťahovať na celú konfliktnú zónu".