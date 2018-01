Konflikt na Ukrajine zasahuje do životov ľudí, niekedy aj pozitívne

Ľuďmi, ktorým sa život obrátil k lepšiemu, sú aj mladí manželia Polina a Dima, ktorí v meste Mariupol prevádzkujú čokoládovňu a kaviareň.

Kyjev/Bratislava 13. januára (TASR) – Konflikt na východe Ukrajiny si od svojho vypuknutia v roku 2014 podľa odhadov vyžiadal viac ako 30.000 obetí na životoch a zranených a približne 1,7 milióna ľudí opustilo svoje domovy. Roky trvajúca napätá situácia v Donbase poznačila životy tisícov ľudí, v životoch niektorých však práve v dôsledku konfliktu nastal pozitívny zvrat.



Takými sú aj mladí manželia Polina a Dima, ktorí v meste Mariupol prevádzkujú čokoládovňu a kaviareň.



Polina síce vyštudovala angličtinu a svojho času ju aj učila, vždy však snívala o výrobe čokolády a práve tragické udalosti vo východnej časti jej vlasti, kde žila, spôsobili, že tento jej sen sa aj stal skutočnosťou.



Všetko sa začalo v júni roku 2014, keď s manželom z mesta Chrustaľnyj (vtedy Krasnyj Luč) v Luhanskej oblasti pricestovali do Mariupola na svadbu svojich priateľov. Chrustaľnyj leží na jednej z dvoch hlavných ciest medzi Doneckom a ďalšou vzbúreneckou baštou – Luhansk.



Zo svadby sa už do svojho mesta nevrátili - ich strach z vojny a o svoju budúcnosť bol priveľký, i keď ani v Mariupoli situácia nie je jednoduchá - z dedín a miest v jeho okolí aj začiatkom januára stále hlásili prípady ostreľovania pozícií vládnych síl proruskými jednotkami.



Istý čas manželia žili v ubytovni pre nútene presídlené osoby a rozmýšľali, ako prežiť v meste, ktoré sotva poznajú. Príležitosťou pre nich sa stal program financovaný darcami zo zahraničia. Mladí manželia najprv získali menší grant na nákup pražiarne a svoju kávu začali ponúkať cez internet.



V októbri 2016 dostali od Rozvojového programu Spojených národov (UNDP) grant vo výške 150.000 dolárov, sponzorovaný poľskou vládou, ktorý im poslúžil ako štartovací kapitál pre založenie kaviarne a čokoládovne.



Svoj podnik otvorili vlani vo februári. Kaviareň a čokoládovňa sídli v centre Mariupola. Cieľom mladých manželov je pretvoriť ju na akési komunitné centrum, kde si ľudia pri dobrej káve či čokoláde, zákusku, knihe alebo stolových spoločenských hrách oddýchnu, prežijú pekné chvíle, ale sa aj inšpirujú ich príkladom. O tom, že sa im darí – nielen ako podnikateľom, ale aj ako spájateľom ľudí, svedčia aj recenzie na ich kaviareň a čokoládovňu na sociálnych sieťach. Oslovujú aj tých najmladších klientov, keďže každý týždeň sa koná kurz výroby čokoládových praliniek pre deti.



Mladí to s hľadaním práce nemajú ľahké nikdy a nikde. "Predstavte si, akým ťažkostiam sú vystavení tí, ktorí boli na dôvažok nútení opustiť svoj domov" na východe Ukrajiny, uviedol projektový manažér UNDP Ruslan Fiodorov. Práve pre to podľa neho treba projekty, ktoré podporujú zamestnanosť mladých ľudí.



S týmto cieľom sa UNDP spojil s miestnou mimovládnou organizáciou Free People Employment Centre, ktorá ponúka programy vzdelávania a rekvalifikácie. Do dnešného dňa organizácia pracovala s 5000 osobami a 1500 z nich už má stabilné miesto.



Jednou z nich je aj 22-ročná Karina, ktorá bola kvôli situácii na Krymskom polostrove nútená opustiť svoje rodisko a odísť do Kyjeva, kde "sa ocitla sama, bez práce a bez rodiny".



V Kyjeve si našla zamestnanie - pracovala tam rok, ale spokojná nebola. Rozhodla sa preto absolvovať kurz organizácie Free People Employment Centre a teraz má "prácu, o akej donedávna mohla len snívať" - v reklamnej agentúre.



Vzhľadom na svoju životnú skúsenosť Karina aj iným ľuďom v podobnej situácii radí, aby nikdy neklesali na duchu a nevzdávali sa, aj keď zo začiatku sa im všetko môže zdať ťažké.



UNDP vo svojej správe uvádza, že v situácii, keď konflikt na východe Ukrajiny neprestal a životné náklady sa sústavne zvyšujú, je pre Ukrajincov veľmi ťažké nájsť si trvalú prácu. Oveľa ťažšie je to však pre presídlencov, ktorí na novom mieste nemajú sociálne ani profesionálne kontakty. Situácia je veľmi vážna najmä v kategórii mladých ľudí, ktorí sa po presídlení zo zón konfliktu často cítia úplne vykorenení a ťažko sa integrujú na trhu práce.



Neal Walker, ktorý je koordinátorom aktivít OSN na Ukrajine a stálym zástupcom UNDP, vo vyhlásení UNDP uviedol, že "prioritou je obnoviť základnú sociálnu infraštruktúru a normálne fungovanie miestnych úradov, vytvoriť podmienky pre ľahšie vytváranie pracovných miest a firiem či podnikanie nútených presídlencov". Dodal, že všetky tieto aktivity UNDP sprevádza snaha o dosiahnutie mieru a o zmierenie.