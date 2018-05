Konflikty a katastrofy v Afganistane vyhnali z domov vyše 85.000 ľudí

Celkovo bolo v roku 2017 v dôsledku afganského konfliktu vysídlených 445.000 obyvateľov.

Kábul 15. mája (TASR) - Viac než 85.000 Afgancov opustilo od začiatku tohto roka svoje domovy v dôsledku konfliktu alebo prírodných katastrof. Vyplýva to z pondelňajšej správy Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



Celkovo bolo v Afganistane od 1. januára do 13. mája 2018 vyhnaných z domov 85.532 ľudí, čo je o 2100 viac ako v rovnakom období vlaňajšieho roka, cituje zo správy agentúra DPA.



Najvyšší počet vysídlencov zaznamenali v provincií Ghór na severozápade a Badachšán na severovýchode Afganistanu.



Celkovo bolo v roku 2017 v dôsledku afganského konfliktu vysídlených 445.000 obyvateľov.



Správa OCHA bola zverejnená v čase, keď bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban v rámci každoročnej jarnej ofenzívy vystupňovali svoje útoky na vládne ciele.



Krajinu potrápili aj dve májové zemetrasenia, ktoré poškodili alebo zničili stovky domov v provincii Badachšán.



Afganistan sužujú i povodne sprevádzané búrkami, ktoré si doposiaľ v šiestich provinciách krajiny vyžiadali 26 obetí na životoch.



Vládne sily okrem Talibanu bojujú s príslušníkmi teroristickej skupiny Islamský štát (IS), ktorí získavajú nové pozície na severe krajiny a pravidelne podnikajú útoky aj v metropole Kábul.



Afganský prezident vo februári ponúkol Talibanu mierové riešenie konfliktu. Hnutie reagovalo len ďalšími útokmi a vyhlásením novej ofenzívy.