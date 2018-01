V dôsledku bojov na východe Konga zostalo bez domova asi milión detí

Na východe Konga, ktorý je bohatý na nerastné suroviny, dlhodobo pôsobí pravdepodobne až 70 ozbrojených skupín, ktoré od roku 2003 medzi sebou takmer nepretržite bojujú.

Johannesburg 25. januára (TASR) - V dôsledku konfliktu, ktorý prebieha na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), opustil svoje domovy takmer milión detí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na správu Detského fondu OSN (UNICEF).



KDR predstavuje jednu z najväčších kríz vnútorného vysídlenia detí na svete, pričom len v provinciách Tanganyika a Južné Kivu prišlo o domov viac ako 800.000 detí, uvádza sa v správe UNICEF.



"Deti na východe KDR stále trpia ničivými následkami vĺn násilia, ktoré túto oblasť destabilizujú. Mnohé z nich sa stali obeťami zverstiev páchaných účastníkmi bojov. Z hľadiska detí je to hrozná situácia, ktorej koniec je v nedohľadne," uviedol predstaviteľ UNICEF v KDR Tajudeen Oyewale.



UNICEF v KDR zaznamenal 800 prípadov sexuálneho zneužívania detí, pričom sa predpokladá, že skutočné čísla sú oveľa vyššie a viac ako 3000 detí bolo v uplynulom roku naverbovaných do rôznych ozbrojených skupín.



Na východe KDR, ktorý je bohatý na nerastné suroviny, dlhodobo pôsobí pravdepodobne až 70 ozbrojených skupín, ktoré od roku 2003 medzi sebou takmer nepretržite bojujú. S cieľom spacifikovať ich pôsobí v KDR mierová misia OSN MONUSCO (do roku 2010 známa pod francúzskou skratkou MONUC), ktorá je so svojimi viac ako 16.000 vojakmi najväčšou na svete.