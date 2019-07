V meste Goma zomrel na ebolu druhý človek

Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu.

Kinshasa 31. júla (TASR) - V dôsledku epidémie nákazlivej choroby ebola zomrela v meste Goma na východe Konžskej demokratickej republike (KDR) druhá osoba. Pre agentúru AFP to v stredu povedal Jean-Jacques Muyembe, ktorý je poverený koordináciou aktivít v boji proti šíreniu nákazy v KDR.



"Pacient, ktorému potvrdili ebolu v Gome, zomrel. Podnikli sme všetky opatrenia, aby sme zabránili prenosu (choroby)," dodal.



O najnovšom prípade nákazy v KDR informovali úrady v utorok večer.



Podľa agentúry AP zatiaľ nie je známe, ako sa tento muž dostal 13. júla do Gomy z ťažobnej oblasti v severovýchodnej provincii Ituri a čo robil po tom, ako sa u neho začali 22. júla prejavovať príznaky. V utorok ho izolovali v zariadení na liečbu eboly.



Podľa Muyembeho medzi najnovšou obeťou a pastorom nakazeným ebolou takisto v Gome, ktorého prípad bol medializovaný 15. júla, pravdepodobne nie je spojitosť.



Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.