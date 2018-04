Kongres dostal memorandá exšéfa FBI Comeyho o rozhovoroch s Trumpom

Ide údajne o 15 strán dokumentov obsahujúcich nové podrobnosti o sérii týchto rozhovorov vrátane schôdzok v týždňoch pred odvolaním Comeyho v máji 2017.

Washington 20. apríla (TASR) - Po mesiacoch zdráhania sa poskytlo americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok kongresovým výborom niekoľko memoránd, v ktorých bývalý riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) James Comey opisoval svoje rozhovory s prezidentom Donaldom Trumpom.



Podľa agentúry AP ide o 15 strán dokumentov obsahujúcich nové podrobnosti o sérii týchto rozhovorov vrátane schôdzok v týždňoch pred odvolaním Comeyho v máji 2017. Popisuje v nich napríklad diskusiu v budove Trump Tower o obvineniach týkajúcich sa prostitútok a Ruska, večeru v Bielom dome, počas ktorej Trump žiadal od Comeyho vernosť, či súkromný rozhovor v Oválnej pracovni, kde ho prezident žiadal o zastavenie vyšetrovania bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna.



Dokumenty má k dispozícii osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller, ktorý vedie vyšetrovanie údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb. Comeyho komunikovanie s Trumpom je súčasťou Muellerovho vyšetrovania, či sa prezident počas pôsobenia vo funkcii nepokúšal mariť spravodlivosť.



Jedno z Comeyho memoránd cituje Trumpa, ktorému podľa jeho slov ruský prezident Vladimir Putin povedal: "Máme jedny z najkrajších prostitútok na svete." Trump však pred Comeym opakovane poprel obvinenia, že sa stretol s ruskými prostitútkami v moskovskom hoteli.



Republikánski predsedovia troch kongresových výborov po doručení memoránd uviedli, že z nich jasne vyplýva, že Trump chcel, aby sa obvinenia z koordinácie a spolčenia jeho kampane s Ruskom plne vyšetrili. Záznamy podľa nich preukazujú, že Comey sa nikdy "necítil ohrozený".



Bývalý šéf FBI vydáva v súčasnosti svoje pamäti, v ktorých sa venuje aj Trumpovi a uvádza podrobnosti o svojich rozhovoroch s ním.



Comey označuje Trumpa za človeka "nespätého s pravdou". Štýl, akým Trump riadi krajinu, je podľa Comeyho "diktovaný jeho sebectvom" a "založený na osobnej oddanosti". Týmto svojím prístupom sa Trump ponáša na mafiánskeho bossa, konštatuje na stránkach svojej knihy.



Vo svojich pamätiach Comey rekapituluje svojich 20 rokov kariéry, počas ktorej zastával post prokurátora New Yorku, námestníka ministra spravodlivosti vo vláde Georgea W. Busha a šéfa FBI v rokoch 2013-17. Ako šéf FBI koordinoval vyšetrovanie podozrenia o napojení členov Trumpovho predvolebného tímu na Rusko.



Vo svojej knihe sa Comey venuje aj prešetrovaniu tvrdení, že Trump sa v roku 2013 v hoteli v Moskve ocitol v spoločnosti ruských prostitútok. V spise, ktorý obsahuje toto tvrdenie, sa píše, že existuje aj videozáznam so sexuálnym podtónom, zachytávajúci i Trumpa. Podľa AP spis vypracoval bývalý agent britskej tajnej služby na objednávku Trumpových politických oponentov.



Spúšťačom pre odvolanie Jamesa Comeyho z funkcie riaditeľa FBI bol jeho nesúhlas prisľúbiť vernosť prezidentovi Trumpovi, ktorý ho o to požiadal krátko po svojej inaugurácii. Comey namiesto prísľubu lojality uviedol, že bude k prezidentovi vždy čestný.