Na kongres sýrskeho národného dialógu príde aj De Mistura

Soči/Moskva 29. januára (TASR) - Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Sýriu Staffan de Mistura pricestoval v pondelok do ruského čiernomorského letoviska Soči, aby sa tam zúčastnil na Kongrese sýrskeho národného dialógu. Informovala o tom agentúra TASS, podľa ktorej diplomat OSN pricestoval lietadlom z Moskvy. Po prílete neposkytol novinárom nijaké vyhlásenie.



O De Misturovej účasti na rokovaniach v Soči rozhodol generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu 27. januára. V ten deň sa vo Viedni skončili dvojdňové nepriame rozhovory zástupcov sýrskej vlády a opozície, sprostredkované Organizáciou Spojených národov.



Moskva - ako iniciátor schôdzky v Soči - Gutteresovo rozhodnutie privítala. Samotný De Mistura pred časom vyjadril nádej, že schôdzka v Soči povedie k oživeniu rokovacieho procesu v Ženeve.



Kongres sýrskeho národného dialógu sa podľa TASS-u bude konať v pondelok a utorok. Podľa organizátorov pozvanie naň dostalo 1600 delegátov, ktorí zastupujú všetky časti sýrskej spoločnosti. Zhruba 95 percent pozvaných hostí sa hlási k arabskej národnosti, pozvanie však dostali aj zástupcovia Kurdov, Arménov, Čerkesov, Čečencov, Dagestancov, Abcházcov, Turkov či drúzov.



Ako pozorovatelia by sa na rokovaní Kongresu sýrskeho národného dialógu mali zúčastniť zástupcovia "regionálnych a medzinárodných hráčov" zainteresovaných v konflikte v Sýrii, dodala agentúra TASS.



Jednou z hlavných úloh kongresu je vytvorenie komisie na vypracovanie novej sýrskej ústavy.



Sýrska opozícia počas víkendu informovala, že na mierovej konferencii v Soči sa nezúčastní, pretože ju považuje za pokus blízkeho spojenca sýrskej vlády o "odstavenie" súčasného mierového procesu pod záštitou OSN.



Hovorca opozičnej delegácie Jahjá Arídí sa takto vyjadril v sobotu po tom, ako sa vo Viedni skončili najnovšie dvojdňové nepriame rozhovory zástupcov sýrskej vlády a opozície, sprostredkované Organizáciou Spojených národov.



Agentúra Reuters počas víkendu napísala, že západné veľmoci a niektoré arabské štáty sa domnievajú, že rokovania v Soči sú pokusom vytvoriť separátny mierový proces, ktorý by oslabil úsilie OSN a zároveň položil základy riešeniu, ktoré by viac vyhovovalo sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi a jeho spojencom Rusku a Iránu.