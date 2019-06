Kongresmani chcú žalovať Trumpových poradcov, ktorí odmietnu vypovedať

Príslušnú legislatívu odsúhlasila demokratmi kontrolovaná snemovňa v pomere hlasov 229:191. Hlasovanie prebehlo po straníckej línii, informovala v stredu agentúra Reuters.

Washington 12. júna (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v utorok opatrenie, umožňujúce žalovať poradcov prezidenta Donalda Trumpa, ktorí odmietnu vypovedať pred kongresovými výbormi.



Príslušnú legislatívu odsúhlasila demokratmi kontrolovaná snemovňa v pomere hlasov 229:191. Hlasovanie prebehlo po straníckej línii, informovala v stredu agentúra Reuters.



Bezprecedentné opatrenie umožní podať žalobu na tých Trumpových spolupracovníkov, ktorí ignorujú predvolania, aby vypovedali pred jej výbormi. V takýchto prípadoch bude možné žiadať americké federálne súdy, aby nariadili prezidentovým poradcom predstúpiť pred kongresmanov.



Snemovňa reprezentantov priznáva právomoc svojmu justičnému výboru, aby mohol súdnou cestou vymáhať výpovede týkajúce sa vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Členovia výboru požadujú zverejnenie úplného textu správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ako aj ďalšie súvisiace dôkazy a dokumenty.



Nové právomoci umožnia v prvom rade konanie voči bývalému poradcovi Bieleho domu Donovi McGahnovi, ktorý na podnet Trumpovej administratívy ignoroval predvolanie vypovedať pred justičným výborom Kongresu. McGahn by mal svedčiť o údajných pokusoch prezidenta zasahovať do Muellerovho vyšetrovania.



Šéf výboru, demokrat Jerrold Nadler, avizoval, že sa v prípade McGahna obráti na súd v "čo najkratšom čase". Rovnaký krok bude hroziť aj niekdajšej riaditeľke komunikačného oddelenia bieleho domu Hope Hicksovej či bývalej McGahnovej poradkyni Annie Donaldsonovej, ak v priebehu júna neposkytnú požadovanú výpoveď členom výboru.



Na súd sa bude môcť obrátiť aj niekoľko ďalších kongresových výborov, ktoré vyšetrujú rôzne kauzy týkajúce sa Trumpovej administratívy alebo majetkových pomerov prezidenta.



Republikánski členovia snemovne odsúdili schválené opatrenie ako pokus demokratov o pritiahnutie pozornosti médií pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.